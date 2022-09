La dura resposta d'un jugador del Bayern a les explicacions de Xavi Hernández: «El resultat és el que és»

ha deixat tot un seguit de reaccions contundents que, l'endemà del resultat, encara porten cua., lateral dels bavaresos i exjugador de l'Atlètic de Madrid -autor del primer gol ahir en la desfeta a l'Allianz Arena- ha respost amb contundència les paraules de l'entrenador blaugrana, Xavi Hernández, sobre diversos fets del partit.. Si un equip marxa sense cap gol fet i es mereix la victòria...", ha respost l'espanyol, a les consideracions de Xavi.L'entrenador del Futbol Club Barcelona va considerar que l'equip havia merescut la victòria i no un empat. En roda de premsa va aplaudir el joc dels seus futbolistes, que van acabar perdent 2 a 0 a Munich. En aquest sentit, Hernández, que ha respost totes aquestes qüestions en declaracions aamb, ha aplaudit "el bon joc" del Barça, però ha recordat que "ha estat insuficient".Hernández també s'ha pronunciat sobre la polèmica jugada d'i el penal d'al francès. "No l'he vist. Si l'àrbitre i el VAR no els han vist, ja podeu parlar tot el que vulgueu, que el resultat és el que és", ha tornat a insistir el jugador del Bayern de Munich.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor