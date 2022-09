Junqueras rebutja el full de ruta de l'ANC: «No és qüestió de temps, sinó de força democràtica»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, no comparteix el full de ruta de l'ANC que insta al Govern a declarar la independència durant el segon semestre de 2023. Per Junqueras, en l'equació de la independència de Catalunya, el temps, sinó una variable dependent de laque el moviment independentista sigui capaç d'acumular i d'explicar davant de la comunitat internacional.En una conferència a nueva Economía Fórum des de Madrid, el líder republicà ha defensat una vegada més l'estratègia del seu partit de seguir "confrontant les idees" en tots els espais, en referència a la, i no ha desaprofitat l'oportunitat de tornar a reptar Junts i la CUP a sumar-perquè, si no hi participen, ha assegurat, estan posant les coses més fàcils al govern espanyol: "Mai perdem l'oportunitat de recordar al conjunt d'independentistes queidees democràtiques en cap àmbit ni espai".Hi haurà avenços en la taula de diàleg? És una altra de les preguntes que s'ha plantejat a Junqueras, que ha contestat que això "". En qualsevol cas, hi hagi avenços o no en aquesta taula, Junqueras ha reivindicat elcom la "millor de les eines" per avançar: "ERC defensa, com la, que la negociació és una eina útil, i ERC defensa, com la immensa majoria, que el conflicte s'ha de resoldre votant", ha afegit, en referència a un referèndum que està segur que tornarà a produir-se.Malgrat que l'estratègia pel diàleg sigui un element de confrontació entre ERC i Junts, el president dels republicans ha rebutjat la possibilitat queliderat per Pere Aragonès. "Ési així ho confirmen la majoria dels seus dirigents", ha valorat el líder republicà, que no ha volgut entrar a opinar sobre altres qüestions com la situació al Parlament per la suspensió de. De fet, Junqueras, en un to desenfadat, ha declarat que li hauria agradat respondre més preguntes sobre economiaque no polítiques, en el fòrum en el qual es trobava.En un to conciliador davant del públic madrileny i de companys del Congrés d'altres formacions com EH Bildu, Junqueras ha dit que quan, convé a tothom que la relació amb l'estat espanyol i amb tothom, sigui "el millor possible". "Volem tenir laamb el nostre entorn, som profundament conscients de la magnitud de tots els tipus de repte als quals ens afrontem".Fent gala d'aquesta transversalitat, ha situat ERC com la formació amb un discursque obre portes a la comunitat internacional. "És díficl trobar altra formació política que entre els seus representants institucionals tingui una senadora uruguaia, una diputada brasilera, un senador indi o una diputada equatoriana".

