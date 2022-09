Sánchez es compromet a allargar les mesures extraordinàries «tant temps com duri» la crisi

Elha acollit aquest dimecres la primera sessió de control aposterior a les vacances d'estiu. El president del govern espanyol, interpel·lat pel PP, Vox i ERC, ha garantit que mantindrà les mesures extraordinàries impulsades els últims mesos "tant temps com duri" la crisi energètica., cap de files dels republicans a Madrid, li ha demanat que posi en marxa unper a famílies que no les puguin pagar per l'increment dels tipus d'interès, que segons ell poden arribar a pujar fins al 3% o el 4%.Rufián ha posat en dubte que el govern espanyol estigui fent "tot el que calgui" per paliar el "patiment". "Tota ajuda és poca, però aquest executiu, si el comparem amb altres països d'Europa, està mobilitzant fins a", ha ressaltat el líder del PSOE, que també ha situat les rebaixes "electives" a la classe treballadora en matèria fiscal. "Europa ha validat la reforma i intervenció del mercat elèctric, també la creació d'impostos als beneficis gasístics. Ho defensem des de fa un any a. Si en alguna cosa podem confluir és quea Europa en matèria energètica que Espanya", ha assenyalat el president de l'executiu estatal. Les mesures, ha dit, s'allargaran "tant com duri aquesta crisi" socioeconòmica.El cap de files d'ERC a Madrid li ha retret que les mesures siguin "poc valentes", o fins i tot "gasives". Ha fet referència a la reforma laboral, que segons ell no ha tingut tants efectes positius, i també al fet que anar amb tren sigui gratuït si després lesa Catalunya no funcionen, com va passar divendres passat . "Quan passa això, hi ha. Això és la gasolina de les dretes, tinguin la bandera que tinguin", ha apuntat Rufián, que ha insistit que hi ha gent que té "por" de rebre el rebut de la hipoteca si pugen els tipus d'interès fins al 3%. "Això els pot arrasar. Proposta: fons de rescat d'hipoteques per les famílies que no les poden pagar", ha indicat.En l'intercanvi amb el, Sánchez ha preguntat a, portaveu parlamentària dels populars, què estan fent per ajudar la ciutadania a l'hora d'afrontar la crisi econòmica incipient. "Només voten que no a les mesures del govern espanyol", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha retret a Gamarra que el programa electoral del PP és "el de les grans empreses energètiques d'aquest país". La dirigent popular ha retret al líder del PSOE que no destini el que ha anomenat "excés recaptatori" a rebaixar l'IVA de productes com la carn i el peix, o bé a bonificar factures. "Vostè només està centrat en la resistència, allunyat de la gent", ha destacat la número dos d'. Per tancar el duel dialèctic, Sánchez ha retret a Gamarra que el "renyés" en un moment en què el PP no fa costat a gravar els beneficis extraordinaris de les elèctriques i dels bancs, com va anunciar al juliol."El diner té poder, però el poder es guanya a les eleccions", ha assenyalat Sánchez, que ha indicat que posarà els recursos "en mans de la majoria" i no de la "minoria" com, segons ell, va fer el partit convservador quan manava., cap de files de Vox, també ha centrat la pregunta en les mesures per minimitzar els efectes de la inflació i en la necessitat, segons ell, de no tancar la central nuclear dei de tombar les mesures energètiques impulsades fins ara. "Realment vostè defensa Espanya? Defensa el camp, que s'està desertitzant a causa del canvi climàtic? Defensen l'aire del nostre país, que cada vegada estàper la pitjor qualitat derivada d'una emergència que vostès neguen?", li ha respost el líder del PSOE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor