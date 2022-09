Els accionistes de Twitter aproven la compra d'Elon Musk

El serial deés ben a prop de finalitzar. Els accionistes de la multinacional han votat aquest dimarts per una pràctica unanimitat l'aprovació de l'acord assolit pel magnat sud-africà i la companyia. Segons el sondeig preliminar de la votació dels accionistes que han revelat diversos mitjans dels EUA, al voltant del 98,6% dels vots emesos han aprovat la proposta d'adoptar l'acord de compra.Musk va acordar originalment la compra de Twitter, valorada actualment en 32.000 milions de dòlars,No obstant això, el fundador de Tesla es va retirar de l'acord al juliol , al·legant que Twitter havia incomplert les seves condicions i, per tant, no es presentaven les condicions òptimes per comprar la companyia. El magnat feia setmanes que qüestionava públicament alguns elements de la companyia propietària de la xarxa social, com les xifres de bots (usuaris no reals i teledirigits) de Twitter.Les accions de Twitteren les operacions posteriors a l'anunci, segons va recollir la cadena CNN, en part gràcies a les queixes de Musk. Posteriorment, mitjançant una carta remesa a principis de juny pels advocats de Musk a la Comissió del Mercat de Valors (SEC) dels Estats Units, l'equip legal del multimilionari considerava la posició de Twitter unde les seves obligacions en virtut de l'acord de fusió, per la qual cosa advertien que Elon Musk "es reserva tots els drets resultants, inclòs el seu dret a no consumar la transacció i el seu dret a rescindir l'acord de fusió".L'equip legal del multimilionarique donés suport a les afirmacions de Twitter que només el 5 % dels seus usuaris actius diaris eren comptes de spam, és a dir, falsos. Twitter ja ha demandat Musk en un intent d'obligar-lo a completar la compra de la companyia pel preu acordat de 44.000 milions de dòlars. Ara, després d'aquesta decisió dels accionistes, la compra de la companyia pot ser més a prop que mai.

