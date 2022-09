Catalunya rep 224,5 milions per a rehabilitació residencial i habitatge social

rebrà 224,5 milions d'euros per a rehabilitació residencial i habitatge social, en el marc de la distribució que elfarà entre les comunitats autònomes dels. L'executiu estatal i les administracions autonòmiques han ratificat el repartiment per unanimitat aquest dimarts.En total, el govern espanyol repartirà 1.889 milions, dels quals 500 seran per construiri 1.389, per a. El MITMA ha posat l'accent en el fet que aquests diners se sumen als 1.651 milions ja traspassats per executar aquests programes d'inversió. Aquestes subvencions busquen reduir la petjada de carboni i el consum de les llars. Tot, el segon dia des del retorn dels desnonaments a Catalunya , després de l'aturada judicial de l'estiuSegons els càlculs de l'executiu estatal, amb aquesta aprovació, el MITMA ha mobilitzat, fins ara, 3.540 milions d'euros delper regenerar habitatges, edificis residencials i barris. També han servit per construir fins a 20.000 habitatges de lloguer assequible.

