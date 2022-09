L'estat de salut de l'actor de «La que se avecina» que va patir un ictus

L'actor, famós pels seus papers de Juan Cuesta a "" i Enrique Pastor a "", va patir un ictus el mes de novembre passat. Des d'aleshores, ha aparcat la seva vida professional per dedicar-se de manera exclusiva a la seva recuperació. Aquest procés s'està caracteritzant per l'absoluta discreció amb què s'està portant i els detalls sobre l'estat de la seva salut s'han anat coneixent amb comptagotes.Una conseqüència d'aquesta discreció han estat elsi lesconstants, el qual ha obligat la seva família i amics més propers a haver de sortir a desmentir notícies falses amb massa freqüència. La darrera va ser l'actiu, qui va aprofitar les xarxes socials per tranquil·litzar els seguidors de José Luís Gil, davant els rumors que havia empitjorat. Abans, la seva filla va compartir una fotografia amb ell a", explica. Així doncs, l'estat de salut de l'actor José Luís Gil millora a poc a poc, com és habitual amb les persones que han patit un ictus. "", acaba.

