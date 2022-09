Les pluges intenses amenacen bona part de Catalunya aquest dimecres

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dt. 18.00 TU a dc. 12.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Comarques avisades: Avís extens. pic.twitter.com/8f4E1HH2G5 — Meteocat (@meteocat) September 13, 2022

Després d'uns dies de certa tranquil·litat, leshan tornat aquest dimarts a Catalunya i ho han fet de forma força generalitzada. I seguiran durant aquest dimecres. L'avís del(Meteocat) perintensos comença a la matinada, s'allargarà durant el matí i acabarà, per ara, a partir de les 14 hores. El perill màxim a tot Catalunya és d'u sobre sis, de nivell moderat, mentre queha activat la prealerta delEl mapa de perill serà molt similar al que s'havia donat al dimarts. Les pluges intenses poden donar-se principalment a les, el, la demarcació dei les comarques delper la part oest, a més del, delalpassant pel. En els diferents territoris en alerta es poden acumular 20 litres en 30 minuts i elssovint aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent.En la mateixa línia, el final de la calor ja té data i és més a prop del que sembla . El punt d'inflexió ja ha començat a notar-se a partir d'aquest mateix dimarts i serà a partir de dimecres, a molt estirar dijous, que lesbaixaran arreu del territori i, de cara al cap de setmana, seran fins i tot més inferiors del que acostumen a ser en aquesta època de l'any.Així doncs, tot apunta al fet que la calor tindria els dies comptats a casa nostra després d'un estiu que ha estat excepcionalment càlid i molt sec. Com a mostra, elha compartit les dades dedels observatoris centenaris Ebre i Fabra (al Barcelonès), on s'hi han registrat xifres força inusuals. A l'Ebre han viscut el període estival més càlid des del 1905 i a l', el segon més càlid des de 1914, però molt a prop del tòrrid estiu de 2003.

