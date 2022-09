Guia per sobreviure a les obres de l'estació de la Sagrera

Tres línies importants de Rodalies, afectades

Les alternatives a les línies afectades

Primera fase de les afectacions a l'R2 i l'R11. Les incidències en aquestes línies es dividiran en tres fases. La primera durarà un cap de setmana -el del 17 i 18 de setembre-, quan els combois finalitzaran el seu trajecte a Montcada i Reixac. En aquest punt, hi haurà un servei de bus complementari cada 15 minuts, que funcionarà entre les sis del matí i les deu del vespre i connectarà amb la Sagrera-Meridiana. A partir d'allà, els usuaris hauran de buscar vies alternatives, com ara canviar a l'R3, l'R4 o l'R7 o caminar fins al metro, a la Línia 1.

Segona fase de les afectacions a l'R2 i l'R11: fins a Sant Andreu Comtal. Aquest episodi s'allargarà des del 19 de setembre fins al 2 de desembre. Aleshores, els combois acabaran el seu recorregut a la parada de Sant Andreu Comtal. A diferència del que passa ara, però, l'R11 farà parada a totes les estacions entre aquesta i Granollers Centre.

Segona fase de les afectacions a l'R2 i l'R11: fins a la Sagrera. Els usuaris que continuïn cap al centre de Barcelona hauran de fer transbord a la Línia 1 de metro a Sant Andreu. Per tal de facilitar el trajecte fins a la Sagrera, s'habilitarà un servei complementari de busos cada 15 minuts a les hores punta. Per arribar a la Sagrera des de Granollers, es podran fer sevir els autocars directes entre les 6 i les 10:30 hores, així com entre les 17 i les 20:30 hores els dies feiners.

Segona fase de les afectacions a l'R2 i l'R11: fins a Montcada i Reixac i l'aeroport. Finalment, hi haurà l'opció de caminar fins a l'estació de Montcada i Reixac-Manresa -en menys de cinc minuts-, on es podrà enllaçar amb les línies R4, R12 o R7. Els trens amb destinació a l'aeroport tindran la parada d'origen i final a l'Estació de França.

Tercera fase de les afectacions a l'R2 i l'R11. En la darrera etapa de les obres, del 3 al 10 de desembre, els trens tornaran a iniciar i finalitzar el seu recorregut a l'estació de Montcada i Reixac. Com en la fase anterior, en aquest punt hi haurà disponible un servei complementari de busos.

Afectacions a l'R1. En aquest cas, les incidències seran "puntuals", perquè la línia ja passa per un tram reformat de l'estació de la Sagrera. En concret, les afectacions es produiran els caps de setmana del 17 al 19 de setembre, del 29 i el 30 d'octubre i del 12 al 13 de novembre. En aquest darrer termini, els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Badalona. Els combois no arribaran a Barcelona i els usuaris hauran de caminar i fer transbord a la Línia 2 de metro, a la parada Badalona Pompeu Fabra. Aquells qui disposin de l'abonament de transport gratuït de Rodalies podran fer-lo servir, excepcionalment, per accedir al metro.

Una estació de la Sagrera del segle XXI

Les obres per soterrar l'estació de la Sagrera entraran en la seva fase "més complexa i delicada" a partir del dissabte 17 de setembre i fins al 10 de desembre, acabant just després del. En aquest període, el servei dequedarà aturat a l'R1, l'R2 Nord i l'R11, entrei el. Es preveu, així, una alteració de la mobilitat més que important, ja que el conjunt de les línies afectades transporta el 19% dels viatgers en un dia feiner a Catalunya.Segons ha informat el, les intervencions es focalitzaran en col·locar el traçat definitiu de la línia d'ample convencional que ha d'enllaçar. Per tal que les actuacions provoquin les "mínimes alteracions" possibles, han explicat, s'ha fet coincidir la fase final dels treballs de les obres de la Sagrera i de la nova estació de, que estarà a punt l'11 de desembre. ​El projecte implicarà més de 600 operaris. "ni afectacions als usuaris", justifica el secretari general d'Infraestructures,. Sigui com sigui, aoferim una guia detallada amb els recorreguts afectats, els transports alternatius dels quals es disposarà i els resultats de les reformes.Durant la nova fase de les obres de la nova estació de la Sagrera, tres línies de la xarxa de Rodalies de Catalunya es veuran afectades: l'i l'primer, i l'després.ha assegurat que és "conscient" de la seva importància. En concret, Renfe calcula que l'R1 transporta 41.450 viatgers en un dia feiner i 30.409 el cap de setmana. L'R2 Nord i l'R11, fins a 31.569 de dilluns a divendres i 23.219 els dissabtes i diumenges. L'R1 connecta la costa catalana des delfins a, passant pel; de Molins de Rei a Maçanet-Massanes. L'R2 Nord va dea l', mentre que l'R11 uneix Barcelona i. Es tracta, doncs, de tres de les principals portes d'entrada a la ciutat comtal i, per tant, de tres grans artèries per les quals gran part dels catalans d'arreu del territori van a treballar.Adif i Renfe han treballat en un "" per garantir la mobilitat mentre les afectacions siguin vigents. El pla, però, té la seva complexitat, motiu pel qual l'operadora que depèn delha reforçat amb 40 agents nous el seu personal d'informació i d'atenció al client.Els treballs d'aquests mesos es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la renovada estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades. Una de les principals raons de ser d'aquest projecte és poder encabir la línia de Barcelona-Granollers-Girona a la infraestructura. "Es tracta d'unaen la qual portem treballant molt de temps", asseguraLa nova infraestructura tindrà tres plantes. Serà per la inferior, que ja està completada, per on circularan els trens de Rodalies mentre durin les obres. El nivell intermedi acollirà el vestíbul de la instal·lació i l'aparcament. A la planta superior, s'ubicarà el transport d'alta velocitat. Amb tot, llavors, hi confluiran l', trensi de, les línies 4, 9 i 10 del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor