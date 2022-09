Operen d'urgència Joan Ignasi Elena per extreure-li la vesícula

El conseller d'Interior,, ha estat operat d'urgència aquest dimarts a l'Hospitalde Barcelona per extreure-li la vesícula, tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat. Elena va ingressar al centre hospitalari de la capital catalana aquest diumenge a la tarda després de participar en diversos actes de la Diada.Elena havia anat a set ofrenes florals, a l'esmorzar popular d'i posteriorment al centre de comandament dels, des d'on va seguir la manifestació de l'ANC . Va ser en aquell moment en què va anar a l'hospital, ja que durant la nit no va participar en l' acte institucional del Govern . Tampoc ha participat en la reunió de l'executiu d'aquest dimarts.De fet, tal com assenyalen fonts de la conselleria a aquest mateix diari, l'operació ha anat bé i Elena s'està recuperant positivament. El conseller tenia previst presentaralde, però finalment es llegirà un text seu sobre el president dels republicans.

