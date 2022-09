El PSOE s'oposa a investigar les morts a la tanca de Melilla

Clavegueres mediàtiques

No hi haurà investigació sobre les morts a la tanca de Melilla al Congrés dels Diputats. Després de la massacre on van morir desenes de migrants el passat mes de juny, formacions com Unides Podem, ERC i Bildu van demanar la creació d'una comissió d'investigació. Aquest dimarts s'ha abordat a la Junta de Portaveus, i els socialistes han votat en contra d'impulsar-la, provocant així, que no hi pugui haver en seu parlamentària una investigació sobre aquestes morts ni sobre laHa estat el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, qui ha anunciat el vot en contra, que ha justificat perquè la propera setmana el ministre de l'Interior,, compareixerà davant del Congrés per informar sobre el que va passar a la frontera el mes de juny. Amb aquestes explicacions el PSOE considera que ja n'hi ha prou, i per això els socialistes han decidit tombar qualsevol creació d'una "comissió específica" per abordar aquesta qüestió. A banda dels socialistes, també han votat en contra de la iniciativa el PP, Vox i Cs.Aquesta decisió ha estat criticada amb contundència per ERC. La diputada Maria Dantas, que quan es van produir les morts es va traslladar fins al territori, ha titllat la decisió dels socialistes com. Precisament, l'actuació de les forces marroquines a Melilla, que el president, van ser part del discurs del líder d'ERC Gabriel Rufián al debat de política general. Rufián fins i tot va portar a l'hemicicle les bales amb les quals es va neutralitzar els migrants que havia recollit in situ la mateixa Dantas. Una decisió que Sánchez va titllar com "un error imperdonable".El mes de juny, quan es van produir els fets, Sánchez va situar lescom les grans responsables de les morts. També va defensar l'"extraordinari treball" de la gendarmeria marroquina i espanyola, i va titllar el salt a Melilla com un "atac a la integritat territorial del país". Les seves declaracions van ser condemnades pels socis, Unides Podem, que des de l'inici van marcar perfil propi sobre les polítiques migratories, titllant de "racisme institucional" l'actuació del govern i reclamant una investigació sobre els fets.Aquesta distància de Sánchez amb els drets humans de les persones migrants trenca absolutament amb el que va ser l'inici del president espanyol al capdavant de la Moncloa, quan es va oferir per acollir els, una declaració d'intencions que marcava el que es creia que seria la política migratòria del nou executiu, contraposada amb les iniciatives de la dreta del PP. Però mesos després va quedar tot en paper mullat quan de nou. Tot plegat, mentre la llei d'estrangeria segueix bloquejant qualsevol possible avenç per millorar la situació de les persones migrades.Aquesta no ha estat l'única comissió que ha tombat aquest dimarts el grup socialista. Tampoc han donat suport a la creació d'una investigació sobre la possible existència d'unadedicada a publicar i difondre notícies falses elaborades per "al marge de la legislació i el control democràtic", una iniciativa que van registrar partits independentistes d'arreu de l'Estat amb el suport d'Unides Podem després d'escàndols com el CatalanGate, les notícies falses sobre Podem o contra l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias.Segons el PSOE, no és necessari la creació d'aquesta comissió perquè ja n'hi ha altres en marxa. En aquest sentit, ha recordat que aquest mateix dijous el ple del Congrés acceptarà la creació d'una comissió d'investigació sobre les "clavagueres" de l'Estat i l'. Aquesta serà la tercera comissió d'investigació que constituirà el Congrés sobre el Ministeri de l'Interior en temps del popular, argument que els socialistes fan servir per justificar que no veuen pertinents més investigacions.

