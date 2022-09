Un bon Barça es deixa guanyar en 5 minuts a Munic

La millor versió dela ladels últims temps no ha estat suficient per guanyar ala Munic. Elha estat el resultat final d'un partit que els homes dehan dominat d'inici a fi, però que se'ls ha escapat en cinc minuts de desconnexió. El club culer ha recuperat el bon joc, tot i que de manera estèril, el dia queha tornata l', on l'han rebut amb aplaudiments El partit ha començat amb un, amb els dos equips conscients que el lideratge delexigia marcar territori en la primera presa de contacte.ha gaudit d'una oportunitat excel·lent al contraatac, gràcies a una mostra de perseverança de Lewandowski, però no ha estat capaç de superar. El mateix davanter polonès ha tornat a xocar amb el porter quan ha contactat amb el cap un bon centre per l'esquerra deho ha provat de nou, ara des de la llarga distància, però el seu xut ras ha sortit fregant el pal. Tot seguit,ha caigut dins l'àrea, davant el silenci del col·legiat. El Barça estava sotmetent el Bayern i el camp s'estava inclinant massa cap a la porteria local. Per això, el tècnicha ordenat als seus recuperar la possessió, que estava olorant amb comptagotes, i el partit s'ha adormit una mica. Un xut perillós deha servit per tornar a posar la por al cos als homes de blau i grana.Nagelsman ha demostrat el seu descontentament amb què s'ha vist en el primer temps amb un canvi a la mitja part:ha fet acte de presència per aportar múscul al mig del camp. El Barça, però, ha sortit espitós i Raphinha gairebé troba porteria només començar. Si bé, el Bayern és un equip competidor i mai se'l pot donar per mort. Així ho ha demostrat minuts després quan s'ha avançat en el marcador a la sortida d'un córner.avançava de cap els bavaresos ().A partir d'aquest moment, els vells fantasmes han tornat a aparèixer i l'equip ha fet una passa endarrere. Un marge que no se li pot donar a un campió d'Europa.ha protagonitzat una carrera deliciosa, potent i amb la pilota enganxada al peu, per superar la defensa visitant i doblar la diferència (). En quatre minuts, el Bayern ha fet tornar el Barça un any enrere i la confiança demostrada a la primera part s'ha esvaït per complet.Doble canvi:a la gespa. Amb les substitucions, el Barça ha rebifat i ha tornat a controlar els temps. Pedri s'ha encarregat d'exemplificar aquest canvi de dinàmica i ha estavellat la pilota al pal en una ocasió meridiana de gol. Si bé, l'embranzida ha estat insuficient i el marcador no s'ha mogut fins que l'àrbitre ha decretat elEl Barça s'ha presentat a l'Allianz Arena amb un registre decontra el Bayern -ara cinc-. Les tres darreres, molt doloroses. El club bavarès s'ha erigit els últims anys en el principal botxí dels blaugranes, una condició que agrada a Munic. Des del tràgic, que va suposar la constatació que existia una profunda crisi a l'entitat culer, els alemanys s'han aventurat amb diverses declaracions burlesques, ambal capdavant. "Desitjo poder demostrar aque marxar va ser un error", havia dit a la prèvia del partit.Aquells humiliants quarts de final de la temporada 2019-2020 van precipitar la renovació de la plantilla i van escenificar les conseqüències d'una gestió esportiva mal improvisada. Mentre quees veien superats a la gespa, uncedit pel Barça tancava la nit amb dos gols. Les dues derrotes següents per 3 gols a 0, l'última ja sota el comandament de, van fer tornar l'al16 anys després.Amb la derrota d'aquest dimarts, el Barça perd el lideratge del grup C i empata a punts amb l'. Els italians, al seu torn, han satisfet les expectatives i han guanyat per 0 gols a 2 a. El 12 d'octubre, el conjunt blaugrana visitarà ela la capital de Llombardia, en un partit vital en la lluita per la segona plaça.

