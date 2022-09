El govern espanyol, enxampat manipulant l'1-O a l'article d'«Alcarràs» a Viquipèdia

L'abans i el després de la menció a l'1-O a l'article d'«Alcarràs» a Viquipèdia. Foto: ND

L'adreça IP i les seves dades, que apunten al ministeri de Defensa. Foto: ND

L'èxit d' Alcarràs l'ha portat fins a ser candidata als Òscars i el govern espanyol ha decidit posar-se a treballar per imposar el seu relat pel que fa al context que envolta el poble lleidatà. Ho ha fet a través de l'article del film dea Viquipèdia i amb el ministeri deintentant censurar els fets de l', però ha estat enxampat, tal com ha explicat l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet Com es pot comprovar a partir de l'historial d'edicions de, que és d'accés públic, es veu que a les 14.18 hores d'aquest dimarts s'ha modificat una menció a l'. S'ha passat "lava carregar contra els ciutadans per evitar-ne la realització (del referèndum)" a simplement parlar de"il·legal" eliminant qualsevol referència a la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat ara farà cinc anys.Un cop verificat el canvi, la mateixa eina de Viquipèdia també permet obtenir l'adreça IP des de la qual s'ha fet la modificació. Es tracta de laamb el número, i com que totes aquestes adreces són públiques, es pot saber on es troben ubicades fent una simple cerca en diferents pàgines especialitzades. Doncs bé, aquesta IP pertany ni més ni menys que al ministeri de

