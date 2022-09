RDT es desfoga contra l'Espanyol: «M'han arraconat i infravalorat»

Després d'un mercat de fitxatges d'estiu convuls a Cornellà-El Prat,ha deixat de ser jugador de l'aquest dimarts. Elha pagat vuit milions d'euros més tres en variables pel davanter madrileny, que s'ha desfogat contra el seu antic club en un dur comunicat. "", s'hi pot llegir.ha marxat per la porta del darrere, tot i que no hi ha dubtes sobre que es tracta d'un dels millors davanters de la històrica perica. Si bé, el fet que hagi forçat la seva sortida i que s'hagi mantingut al marge dels seus companys durant l'inici de la nova temporada han provocat l'animadversió de l'afició. De fet, després de fer oficial el seu adeu, el club li ha tirat un dard en forma deen què diu: "".Tot i que de Tomás reitera el seu "" cap a l'Espanyol, deixa alguns missatges per determinades figures del club. Sobre el director esportiu,, i l'entrenador,, el jugador ha afirmat que "ells tindran els seus motius per haver-me arraconat i infravalorat".

