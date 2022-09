El primer intent per refer la unitat topa amb el maximalisme de l'ANC

Giró defensa que Junts continuï al Govern

Durant la presidència d', es va convertir en una tradició que els impulsors de la manifestació independentista de la-l'(ANC),i l'(AMI)- anessin a Palau la mateixa tarda de l'Onze de Setembre per intercanviar impressions amb el president de la Generalitat, que en aquell moment optava sempre per mantenir la distància institucional i no formar part de les concentracions massives., que aquest any ha seguit el camí de Mas i s'ha desmarcat de la convocatòria liderada de l'ANC, no va decidir fins aquest dilluns al matí rebre els impulsors de la marxa. La reunió s'ha celebrat aquesta tarda en un moment en què l'independentisme transita per un moment de redefinició amb la mirada posada en la reconstrucció del full de ruta i de l'establiment d'unque acabi amb lesdels últims cinc anys.La cita no ha servit per acostar posicions, tenint en compte l'abisme existent entre l'estratègia de l'ANC - "fer efectiva" la independència el segon semestre del 2023 , un camí maximalista que casa malament amb laque hi ha en marxa- i la d'Aragonès. A la sortida, la conselleraha indicat que s'han dedicat a escoltar "llargament" el missatge de les entitats. "Com a Govern independentista, treballem per continuar avançant cap a la República catalana", ha remarcat Vilagrà, que ha fet un missatge molt basat en què l'executiu ha de ser útil davant d'una crisi socioeconòmica "incipient i alarmant". "Hem de millorar el dia a dia de la ciutadania per sumar més gent al procés", ha apuntat la dirigent d'ERC. L'Assemblea també s'ha reunit amb el vicepresident, cap de files de Junts dins l'executiu, i a la sortida de Palau ha reclamat noves eleccions davant la posició "immobilista" del Govern "Representem la pluralitat del moviment. No ens podem confondre d'adversari i hem de construir confiances. Abans de refer el, hem de refer les confiances. A dia d'avui només hi ha una estratègia definida i avalada per les urnes, que és guanyadora, com la que ens demana la comunitat internacional", ha indicat Vilagrà, que ha definit com apropostes com la de l'ANC. Segons fonts coneixedores dels contactes, el plantejament de l'Assemblea sobre un calendari per executar la DUI tampoc ha estat ben rebut per la resta d'entitats, que se n'han assabentat just abans de la trobada perquèAbans de la trobada, de fet, el Govern ja ha fet saber públicament a l'ANC que no compartia un dels postulats principals de Feliu verbalitzats des de l'escenari instal·lat per la Diada: "Independència o eleccions" . "Cap motiu justifica nous comicis", ha indicat la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja . La distància entre l'Assemblea i ERC és cada vegada més evident; en certa manera, es detecten llenguatges especialment diferenciats. Mentre Aragonès -així ho remarca el seu entorn- manté que la via del diàleg és l'única transitable, més enllà, destaquen a Palau. El malestar amb l'ANC s'ha fet perpetu a les files d'ERC, i també a la Generalitat.La proposta de l'Assemblea, de fet, dista molt amb el plantejament d'Òmnium, que prioritza posar en marxa un "nou cicle" amb "noves veus". Aquest va ser el missatge durant la Diada, i aquest és el missatge que ha defensat, president de l'entitat, en el marc de la trobada amb Aragonès. La prioritat, segons Vilagrà, és ara "refer confiances", tot i que en aquesta cita no s'ha produït cap avenç. Es dona per fet que n'hi haurà més, possiblement de més discretes, per trobar punts en comú. La consellera de la Presidència ha indicat que cal aprendre les "lliçons" del 2017, que va acabar amb una declaració d'independència i l'aplicació delEnmig del debat estratègic de l'independentisme, una veu amb ascendència dins de Junts s'ha pronunciat amb més claredat que mai a favor de la continuïtat del partit dins del Govern. Es tracta de, conseller d', que s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu : "Si cregués que per al país i per a la causa independentista seria millor que jo no estigués a l'executiu, ja hagués marxat. Si continuo al Govern és perquè crec que", ha ressaltat Giró, que es va fer militant de Junts al novembre i des del mes de juny forma part de la direcció.En la cita de l'executiva del 29 d'agost celebrada a, es va acordar negociar ambun redisseny del procés en base al compliment de l'acord de legislatura i que, després del debat de política general, ja es debatria si impulsar la consulta interna a la militància sobre la qüestió , una de les que genera més debat dins la formació. Giró ha indicat que en aquesta consulta es podrà votar a favor o en contra de continuar a l'executiu, i ha remarcat que ésal Govern. Es tracta d'unes paraules contraposades a les que va pronunciar ahir dilluns la presidenta de Junts,, que en una entrevista a RTVE va indicar que era "perfectament possible" que s'abandoni definitivament el consell executiu L'arribada del titular d'Economia al Govern es va produir el maig del 2021, i la proposta d'aterrar-hi va arribar per part de, en aquell moment secretari general de Junts. Des d'aquell moment, el seu pes ha anat creixent dins i fora del partit, fins al punt que sectors de la formació el veuen com a possiblea la Generalitat. El principal repte que té en les properes setmanes és trobar socis per als pressupostos per a l'any vinent, que ja coneixen el compte de despesa - un 10% més que l'exercici anterior - i el Govern vol en vigor l'1 de gener del 2023. La CUP ha lamentat que Giró encara no els hagi contactat, mentre que elno només s'ofereix, sinó que no posa condicions . Tanmateix, els més ben posicionats són els comuns, que l'any passat ja van validar els comptes. Un debat que anirà en paral·lel al de la represa estratègica del procés.

