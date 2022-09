Els estimats gossos Corgi de la reina Elisabet II ja tenen nous amos

🇬🇧| The Queen's Corgis have arrived back at Buckingham Palace pic.twitter.com/DGOdA3l8Wk — PoliNATION (@PoliNATlON) September 9, 2022

Un dels molts fronts que s'han obert amb la mort d'Elisabet II , i no poc important pels seguidors més acèrrims de la, és el futur de les seves mascotes. Els gossos de raçaque tant estimava la monarca han estat acollits peli la seva exdona,. Des que els seus pares li van regalar el primer Corgi el 1944, la reina en va adoptar més de 30 en total.El juliol d'aquest any, els estimats gossos van ser el centre d'atenció d'algunes de les festivitats delpels 70 anys de regnat d'Elisabet II. Les sessions de fotos que van protagonitzar es van fer virals, així com els seus passejos per parcs reservats. Ara, amb la seva mort, la premsa no els ha perdut la pista en cap moment. Els Corgis, però, sempre han estat associats al regnat de la difunta monarca.Durant dècades, els animals han viscut com reis, amb habitacions pròpies al. Els seus llençols eren netejats cada dia i s'alimentaven només d'articles gourmet. Per Nadal, els seus mitjons s'omplien de joguines i llaminadures. Quanva emmalaltir, el seu fill Andreu li va regalar dos cabdells,Amb la mort d'Elisabet II, ambdós tornaran a casa del príncep, que va perdre tots els seus títols reials i militars el gener de 2022 arran de les acusacions d'a una menor. Andreu va ser relacionat amb la xarxa de pederàstia de. Finalment, la reina va ajudar a pagar els 12 milions d'euros que el seu fill va acordar amb

