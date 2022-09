Maragall reclama «repensar» la relació entre Barcelona, la regió metropolitana i Catalunya

cap del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, ha reclamat aquest dimartsla relació entre. Ho ha dit en un acte organitzat per RethinkBCN, òrgan de la Societat Barcelonina d’Estudis Econòmics i Socials de. L'acte ha estat presentat per, president d'Agbar i ha estat conduït per la periodista Glòria Marín. Maragall,, s'ha referit a una visió parcial del país i del territori que s'havia projectat durant un temps i que actualment és necessari construir una nova manera d'entendre la ciutat, la seva metròpoli i el país.Maragall ha assenyalat que en els darrers anys "estemfísicament a diari amb la realitat metropolitana, però no ho estem pel que fa al plantejament d'expectatives, a la gestió municipal i a les estratègies globals i de futur". Un dels fets que mostra aquesta desconnexió, segons ha apuntat Maragall, és el xoc que hi ha entre la concepció de la ciutat entre les persones que hi viuen i aquelles que només hi van a treballar.Ernest Maragall ha afirmat que "Barcelona pot seguir creixent, però requereix d'un". "Una ciutat funciona des de tres nivells -ha explicat-, ha de rutllar en neteja, seguretat i mobilitat diària. En un segon nivell, la ciutat s'ha de crear, ha de canviar a nivell urbanístic, d'habitatge, I finalment, la ciutat ha de saber cap a on va". Maragall ha posat de manifest que, en aquests moments, Barcelona no té uns plantejaments sobre el seu rol en aquest país ni tampoc un paper definit en el vessant europeu.De cara a les properes eleccions municipals, l'alcaldable ha subratllar que el debat de fons ha de ser definir eli el paper que hi han de jugar els sectors públic i privat en una estratègia compartida". Maragall ha advocat per un model de creixement ben distribuït, que redueixi les desigualtats i sigui compatible amb les exigències de la sostenibilitat.

