El PSC no posa condicions per negociar els comptes però insta Giró a aclarir si els veu com a socis

La CUP, pot optimista amb els pressupostos

El PSC continua allargant la mà al Govern per laque, després d'uns primers contactes, s'intensificarà en les properes jornades. Aquesta setmana els socialistes es reuniran amb el conseller d'Economia,, i en aquesta trobada tenen la intenció de fer-li arribar dos missatges clars: el PSC no posarà condicions en la negociació, però el partit vol "sinceritat" i "honestedat". Així ho ha expressat aquest dimarts la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, que ha assegurat que la reunió serà aquesta setmana, tot i que encara no hi ha una data tancada: "A Giró li demanarem que sigui sincer,, perquè no volem perdre el temps. Si ens diuen que va de debò, ens hi posarem fins al final".Mentre que Giró ha anat obrint roda de contactes amb els diversos grups, des d'la negociació amb el PSC. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, va sostenir el dilluns que no veuen sentit a negociar amb el partit que justifica infiltracions dins el moviment independentista o espionatges com el Catalangate. Malgrat aquestes declaracions, des del PSC s'agafen a la idea que el conseller d'Economia sien aquesta negociació, i és per això que els socialistes insisteixen a col·laborar: "Nosaltres ho diem de veritat. Som honestos i sincers. Si diem que volem negociar els pressupostos és perquè ho volem fer, i ens agradaria la mateixa honestedat per part del conseller Giró", ha insistit Romero., ni condicionants, perquè la negociació dels pressupostos ha de ser oberta", ha promès la portaveu socialista, que ha assegurat que el PSC vol participar d'aquest diàleg per col·laborar amb el Govern en un context social i econòmic complicat per l'augment del preu de l'energia derivat de la guerra d'Ucraïna: "a superar la situació complicada per la qual passaran les famílies més vulnerables", ha afegit.Just aquest dimarts el conseller d'Economia ha comparegut després de la reunió del Govern per explicar els detalls sobre el sostre de despesa previst per al 2023, una dada clau per elaborar els pressupostos de l'any vinent. La xifra arribarà als 33.113 milions d'euros, un increment de 3.089 milions respecte l'exercici anterior, fet que suposa una crescuda del 10,3%. Un dels elements que ha permès el creixement és haver obtingut dos punts més de marge en el dèficit, una maniobra que va prosperar gràcies a les negociacions de Pere Aragonès i el mateix Giró amb elDes del PSC amb vist bons ulls aquest anunci que han reivindicat que ha estat gràcies a les mesures anunciades per Pedro Sánchez, i Romero ha aprofitat per, que ha criticat que està "més preocupat" a mantenir el seu executiu que a resoldre els problemes de Catalunya. Ho ha dit en referència a la reunió que el cap de l'executiu tindrà aquesta tarda amb l'ANC, Òmnium i l'AMI per abordar les diferències després d'una Diada dividida . "Si estigués preocupat a resoldre els problemes de Catalunya, avui s'hauria vist amb agents socials i econòmics, i no amb les entitats de la Diada", ha valorat la portaveu socialista.La CUP ha dit que encara no han tingut contactes amb el conseller Giró per abordar els pressupostos. Quan se'ls citi, s'asseuran a la taula, però la diputadas'ha mostrat poc optimista amb uns comptes que, segons els cupaires, no suposaran el "gir de 180 graus" que necessita la legislatura i el país. "Formen part de l'agenda de Foment", ha denunciat Estrada, que ha lamentat que el Govern s'aguanta gràcies al suport del PSC i els comuns.

