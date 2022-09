Mor una boxejadora mallorquina de 21 anys en un accident de moto

Rotos de dolor. No tenemos palabras para describir nuestro pesar por la muerte de nuestra joven boxeadora Alba Palacios. Un abrazo muy fuerte a su club, familiares y amigos en estos duros momentos. La familia del boxeo balear está de luto. pic.twitter.com/eADti1weVF — Federación Balear de Boxeo (@BalearBoxeo) September 12, 2022

Una jove promesa mallorquina ha perdut la vida en un accident de moto aquest diumenge. Tenia 21 anys, es deiai formava part del club JM Fighters de Magaluf. Ha confirmat la seva mort la Federació Balear de Boxa, que s'ha mostrat "trencada de dolor" en un missatge difós a les xarxes socials. "No tenim paraules per descriure el nostre pesar per la mort de la nostra jove boxadora Alba Palacios. Una abraçada molt forta al seu club, familiars i amics en aquests durs moments", han escrit.Segons el Diari de Mallorca, el tràgic succés es va produir a la carretera Ma-10 entre Esporles i Banyalbufar.quan el conductor va perdre el control del vehicle -una moto de gran cilindrada- i va sortir disparada. En el moment en què la jove boxejadora va caure,, quelcom que va resultar ser mortal. Els serveis mèdics, que van arribar ràpidament al lloc dels fets, no van poder fer res per salvar-li la vida.

