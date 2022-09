Hongria obligarà les dones a escoltar el batec del cor del fetus abans d'avortar

El govern d'Hongria ha imposatque volen iniciar un procés d'interrupció de l'embaràs. A partir d'aquest divendres, quan entri en vigor,abans de procedir a l'avortament. És un cop d'efecte del govern d'ultradreta de, que obre la porta a la modificació de la llei de 1992 que permet que les dones puguin realitzar una interrupció de l'embaràs entre les setmanes 12 i 24 de gestació.El nou decret determina que "els metges hauran de proporcionar a la dona embarassada un indici o indicació dels signes vitals del fetus, d'una manera clarament identificable". Segons diversos mitjans com eldiario.es, els "signes vitals" són, de manera concreta, els batecs del cor. Aquesta nova mesura ha estat signada per, ministre de l'Interior de l'executiu d'Orbán.El primer ministre hongarès i el seu partit,, havien deixat clar des de les passades eleccions que no tenien previst cap pla per limitar els drets de les dones pel que fa a l'avortament. Tot i això,, han aplaudit la mesura i han assegurat que "seguiran treballant per protegir la vida des de la gestació". En aquest sentit es posiciona la presidenta del país,, que va prometre en campanya precisament això, "protegir la vida des de la gestació".

