Giró defensa la continuïtat de Junts al Govern: «És el millor per a la causa independentista»

El conseller d'Economia,, ha defensat aquest dimarts la continuïtat deal Govern. "Si jo cregués que per al país i per a la causa independentista seria millor que jo no estigués a l'executiu, ja hagués marxat. Si continuo al Govern és perquè crec que", ha ressaltat Giró, que es va fer militant de Junts al novembre i des del mes de juny forma part de la direcció. En la cita de l'executiva del 29 d'agost celebrada a, es va acordar negociar ambun redisseny del procés en base al compliment de l'acord de legislatura i que, després del debat de política general, ja es debatria si impulsar la consulta interna a la militància sobre la qüestió , una de les que genera més debat dins la formació.Giró ha indicat que en aquesta consulta es podrà votar a favor o en contra de continuar a l'executiu, i ha remarcat que ésal Govern. Es tracta d'unes paraules contraposades a les que va pronunciar ahir dilluns la presidenta de Junts,, que en una entrevista a RTVE va indicar que era "perfectament possible" que s'abandoni el consell executiu . L'arribada del titular d'Economia al Govern es va produir el maig del 2021, i la proposta d'aterrar-hi va arribar per part de, en aquell moment secretari general de Junts. Des d'aquell moment, el seu pes ha anat creixent dins i fora del partit, fins al punt que sectors de la formació el veuen com a possiblea la Generalitat.El mes de setembre serà clau per veure si ERC i Junts són capaços de superar les discrepàncies evidenciades aquesta Diada. El president de la Generalitat,, ha convocat aquesta tarda una reunió amb l'(ANC),i l'(AMI) per abordar els propers passos a seguir. La petició que fa Junts és que es posi en marxa la direcció estratègica del procés, un aspecte recollit en l'El conseller, en tot cas, ha comparegut després de la reunió delper explicar els detalls sobre elprevist per al 2023, una dada clau per elaborar els pressupostos de l'any vinent. La xifra arribarà alsd'euros, un increment de 3.089 milions respecte l'exercici anterior, fet que suposa una crescuda del 10,3%. Un dels elements que ha permès el creixement és haver obtingut dos punts més de marge en el dèficit, una maniobra que va prosperar gràcies a les negociacions dei el mateix Giró ambi la ministra d'Hisenda.En concret, lesprevistes del govern espanyol per l'any que ve augmenten un total de 2.323 milions d'euros i se situen en 23.380 milions. Ladel 2021 és positiva, de manera que s'incorporen 1.980 milions per aquest concepte. Més enllà de les xifres, el conseller ha indicat que els comptes per l'any vinent "seran expansius". "Com fa temps que no creixien", ha ressaltat Giró, que ha donat importància al fet que els comptes d'enguany van entrar en vigor d'acord amb el calendari previst."Esperem que puguin servir per pal·liar els efectes de la inflació i de l'increment dels tipus d'interès", ha ressaltat el conseller d'Economia. Per ara, els favorits per aprovar els comptes són els, els mateixos que van permetre'n la tramitació i la validació l'any passat. El PSC s'esforça en situar-se com a soci, però ERC ho té descartat perquè podria suposar mesclar les negociacions pels pressupostos del govern espanyol. Els republicans, l'any passat, van acabar aprovant els comptes deEl conseller ha indicat que les negociacions s'estan "iniciant" amb "diversos grups" per veure les "inquietuds i demandes" dels comuns, del PSC i de la CUP. "La voluntat inequívoca és tenir el suport suficient per aprovar els comptes abans de Nadal i que entrin en vigor abans de l'1 de gener. Espero que hi hagi un punt de generositat per part de l'oposició", ha remarcat el dirigent de. De moment, la Generalitat va quinze dies per davant respecte el calendari pressupostari de l'any passat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor