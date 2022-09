Desarticulen una organització dedicada a l'estafa amb la suplantació de pàgines web

La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal dedicat a lesamb la tècnica vishing , és a dir, mitjançant missatges de text. Els estafadors, que van suplantar una entitat bancària, van defraudar prop dearreu de l'estat espanyol. Els agents han arrestat ade Barcelona, Madrid, València, Múrcia i Cartagena i han fet dos escorcolls, on s'ha intervingut documentació falsa, una impressora i targetes de crèdit.El cos policial va detectar irregularitats en dues pàgines web d'una entitat bancària i les van bloquejar. No obstant això, en el temps que van estar actives els estafadors van aconseguir les dades de nou clients,L'estratègia de l'organització es basava amitjançant pagament amb les quals suplantaven la d'un banc. Així, quan la víctima buscava el portal d'accés a la banca en línia de la seva entitat, li apareixia com a primera opció, que el redirigia al portal fraudulent. Un cop les víctimes introduïen les seves dades, els estafadors accedien a la seva, recopilaven les dades personals i el número de telèfon. Finalment, demanaven un duplicat de la targeta SIM.Amb les dades anteriors, tenien accés a la banca en línia i ordenaven transferències a tercers les denominades. A més, com que controlaven les línies telefòniques,, a través de missatges de text amb codi o trucada.El marge d'actuació era d'unes poques hores: el temps que les víctimes trigaven a adonar-se que, malgrat que les aplicacions funcionaven amb wifi. Amb l'operació de la Policia Nacional han quedat detinguts els creadors de les webs falses i els captadors de mules. Els han arrestat per delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental, usurpació d'identitat i estafa informàtica.

