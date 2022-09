Picades més fortes i amenaça per al medi: així és la vespa oriental detectada a Catalunya

El rusc i les vespes detectats al Port de Barcelona Foto: Acció Climàtica

Com s'ataca la vespa?

La Xarxa d’Alerta d’Espècies Exòtiques Invasores del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va rebre el 8 de setembre un avís del Port de Barcelona sobre la possible presència d’un vesper compatible amb els de vespa oriental . El mateix dia, el Port va avisar personal tècnic de l’empresa, que va confirmar la presència per primer cop a Catalunya d’aquesta espècie i va retirar el vesper.Ara, s'ha conclòs que aquesta vespa és una espècie exòtica invasora procedent deloriental, l’occidental, l’i l’nord-oriental. Es tracta d’una vespa de mida mitjana que pot tenir impacte sobre la biodiversitat, sobre l’agricultura i la salut humana. Com en el cas d’altres espècies exòtiques, la via d’entrada principal d’aquesta vespa és a través del transport de mercaderies.Es pot diferenciar fàcilment pel seuvermellós amb taques grogues al cap i dues franges grogues al final de l’abdomen. A la, l’espècie s’ha detectat a(2012, 2020), al sud d’(Cadis i Màlaga, 2018) i, més recentment, a(2022) en una nau industrial d’emmagatzematge de contenidors de transport marítim.Aquesta espècie pot repercutir greument sobre lai les activitats econòmiques,i cultius fruiters, principalment, i pot representar un problema de salut pública en produir picades doloroses. El Departament d’Acció Climàtica ja ha encarregat els treballs per detectar la possible presència de més exemplars a la zona, que es realitzaran en col·laboració amb el Port de Barcelona.Dels diferents estudis que s'han fet, s'ha comprovat que laespera que surti l'abella del niu, la caça al vol, se l'emporta al seu niu i després alimenta a les larves. L'oriental, en canvi, "fa un atac massiu a l'arna", segons, responsable de Bionet, empresa especialitzada en control i prevenció de plagues. Maten tota la colònia i després s'alimenten i se les emporten. "És un sistema molt més devastador", ha puntualitzat.Una altra de les diferències és l'adaptabilitat al: l'oriental s'aclimata millor en ambients secs i càlids, l'asiàtica prefereix la humitat, cosa que amb les recents onades de calor i alteses genera l'hàbitat perquè es reprodueixin. Una altra de les diferències amb la vespa asiàtica és la preferència per a la nidificació. Mentre que l'oriental és més urbana i opta per exemple per forats en edificis com els caixetins de les persianes, a l'asiàtica li agraden més les copes dels arbres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor