Agents delses van endur amb un vehicle patrulla dos individus que havien estat sorpresos per veïns delquan, aquest dilluns al vespre,a la carretera BV-1229, número 4, al seu pas pel nucli urbà.Tot i que en cap moment es van acostar físicament als dos individus per agredir-los, laque es van aplegar a la zona i que no deixaven de cridar i increpar els suposats ocupes, va fer que els agents valoressin aconsellableper protegir-los de mals majors.Així va ser com els van fer entrar en un cotxe patrulla,, per allunyar-los de la zona conflictiva. Segons els Mossos d'Esquadra, els dos individus tenen altres antecedents d'

