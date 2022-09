La Fira de Barcelona s'estrena com a punt de vacunació contra la verola del mico amb més de 2.400 cites atorgades

Des d'aquest dimarts, les persones que tenen un risc més alt de contraure la verola del mico es poden vacunar a la Fira de Barcelona, que s'afegeix als altres 18 punts de referència en l'estratègia de protecció envers la malaltia a Catalunya.



La Fira té capacitat per administrar unes 3.000 dosis a la setmana i, de moment, Salut ha indicat que l'acollida d'aquest punt ha estat "excepcional", amb més de 2.400 cites donades pels pròxims dies en les poques hores des que se'n va anunciar l'obertura. El servei que des d'ara oferirà la Fira estarà obert cada dia de la setmana, tant en horari de matí com de tarda. Fins al 8 de setembre, en el conjunt del territori català s'han administrat 2.838 dosis, sempre amb cita prèvia.

Qui es pot vacunar?

Per a la vacunació, s'han consensuat estatalment uns. Són aquells que tenen moltes parelles sexuals i consumeixen drogues durant l'acte, així com aquells que s'han contagiat del VIH o formen part dels programes per prevenir-lo, la PrEP. A banda d'això, per poder-te vacunar també has de tenir més de 18 anys. També hi ha, com ara que no s'hagi passat ja la malaltia, que no s'hagi tingut contacte estret amb un cas positiu en els 10 dies previs a rebre la dosi i que no es presentin símptomes compatibles. En aquest últim cas, el que s'ha de fer és contactar obligatòriament amb un centre sanitari i fer-se un seguiment mèdic.

Quina és la situació de la verola del mico a Catalunya?

L'obertura de la Fira de Barcelona com a nou punt de vacunació de la malaltia és la resposta de l'administració a l'que, segons ha confirmat la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC), se situa en elsAra per ara, la majoria d'ells són. Gairebé tots han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Generalment, les lesions s'han focalitzat en l'àrea genital, perioral i perianal, però també poden aparèixer per la resta del cos. La verola del mico no sol presentar complicacions; així i tot, ha deixata l'Estat.Elmés habitual és el contacte mitjançant les relacions sexuals, però la comunitat sanitària ha alertat en diverses ocasions que no és l'única via de contagi possible: qualsevol persona que hagi estat en contacte estret amb líquids corporals d'un positiu pot haver contret la verola del mico.

