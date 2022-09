«O salaris o conflicte»: l'advertiment de CCOO a les portes d'una tardor agitada

, ha denunciat elde les empreses en un context de crisi econòmica. Ha assegurat que "mantenir els actuals nivells de beneficis és d'una enorme irresponsabilitat". Ho ha dit en una trobada informativa en què ha explicat com contempla el sindicat la situació econòmica. "Estem en una situació molt complexa que ja té un impacte directe en les rendes dels treballadors, però també en les rendes mitjanes", ha afirmat Pacheco, qui ha assenyalat el risc que suposa l'increment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès pels ingressos., així ha resumit el màxim dirigent de Comissions l'escenari social a les portes de la tardor.El líder sindical ha explicat que en aquests moments hi ha un total dea Catalunya, el que afecta més d'un milió de treballadors. Comissions està elaborant el calendari de les mobilitzacions amb la resta de forces sindicals per desbloquejar la negociació col·lectiva, un calendari que estarà dissenyat els propers dies. Ha advertit que les seves prioritats no són només els salaris, sinó també les pensions i la fiscalitat. Pacheco ha dit que s'han de fer complir els acords detancats amb els agents socials. Si no és així, no participaran en cap negociació sobre els períodes de càlcul de les pensions.Cap a unal? Pacheco ha respost que "una vaga general no es convoca, es fa", però ha dit de seguida que el que preparen és una mobilització general, que és diferent, i que està orientada a desbloquejar els convenis col·lectius i a les prioritats pressupostàries., ha insistit el secretari general de CCOO, que ha reclamat al Govern català que empri al màxim les competències que té en matèria de protecció social.Comissions ha reclamat una visió estratègica en totes les polítiques públiques. Sobre la fiscalitat, el dirigent de CCOO ha reclamat "més capacitat recaptatòria" i que aquesta sigui més justa, assenyalant que a Catalunya hi ha unes 40.000 persones que guanyen més de 100.000 euros a l'any. "No podem renunciar a posar eldamunt de la taula", ha advertit., ha assegurat, comparant la situació amb una Alemanya on es paga més per l'energia però hi ha menys inflació que a l'estat espanyol. Ha apuntat directament les grans cadenes de distribució alimentàries, "que se l'estan enduent calent".Sobre l'escenari d'un gran. el sindicalista ha mostrat el seu escepticisme "perquè caldria plantejar tocar el moll de l'os i això vol dir obrir el tema de l'esforç de les rendes altes". Pacheco s'ha referit a la necessitat d'un canvi estratègic en el model econòmic, i ha recordat la transcendència del Pacte Nacional per a la Indústria signat fa uns dies. Ha al·ludit a que cal avançar cap a lai a la necessitat d'assolir un Pacte Nacional per al Turisme: "El sector turístic no pot tornar a ser el mateix".El dirigent sindical ha donat algunes dades sobre la implantació de la central, que té 143.000 cotitzants, el 44% dels quals són dones, i que funciona amb un 85% de recursos propis. Comissions té més de 22.000 delegats i és la primera força sindical.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor