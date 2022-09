Neix el «think tank» de l'esquerra independentista

Facilitar el debat de la militància, no fer de lobby

Aquest divendres neix el(CEUP), la fundació de laque actuarà com a arxiu deper abordar els reptes de present i futur de la formació i de la societat en general des dels postulats de l'i més enllà dels cicles electorals. Aquest, terme que defugen alguns dels impulsors, es presenta aquesta tarda a la Nau Bostik, en un acte amb dos membres del patronat,, i, catedràtic de Sociologia a la Universitat de York i padrí del centre d'estudis.La idea de crear una fundació de la CUP no és nova. L'ja ho va acordar fa temps i té un recorregut previ que arrenca a finals de 2020 amb el, l'arxiu de la CUP, que també es promourà en l'acte d'avui. A partir d'aquests dos elements neix el centre d'estudis, que tindrà tres potes. La primera, sobre la memòria històrica de l'esquerra independentista i antifeixista; la segona, la formació oberta, per democratitzar-ne l'accés; i per últim, el pensament i l'anàlisi sobre. El centre també reflexionarà sobre els avenços en clau de desplegar sobiranies i comptarà amb un espai dedicat a l'àmbit municipalista."La CUP analitza que calen estructures que vagini el centre d'estudis vol ser un espai per al conjunt de l'esquerra independentista i també més enllà", resumeix, membre del secretariat nacional cupaire. Els impulsors sostenen que l'esquerra rupturista necessita, però no només això, l'independentisme i la societat també necessita "respostes" en un context canviant. "Volem defugir de discussions purament teòriques i ajudar a respondre a les necessitats del dia a dia de la societat d'una perspectiva independentista, socialista i feminista", afegeix, exdiputat de la CUP al Parlament.Entre els reptes que abordarà aquest centre hi ha la, el problema de l'o l'auge de l'. "Hem de tenir espais pausats de debat i anàlisi per abordar aquestes qüestions", defensa Vega. No es vol fer "impugnant" la feina feta fins ara, ni tampoc renunciant a les tesis pròpies del moviment. "Pensem que cal analitzar amb les nostres idees les noves realitats", argumenta Aragonès. Un exemple: com es fa compatible la crisi ecològica amb la reindustrialització que necessita el país? "No és contradictori, demana rigor i debat profund, i també que s'aterri en unacom a necessitat de país", sosté l'exdiputat de la CUP.En l'espai de pensament també es reflexionarà sobre com s'han d'aplicar aquestes idees en l', que és central per la CUP, i com s'ha d'avançar en el, un aspecte que els anticapitalistes també plantegen per avançar en el procés d'autodeterminació. De tota manera, tot això no està pensat només per la CUP, sinó que es vol que vagi més enllà. "No ha de marcar la línia de la CUP, sinó que ha de servir per al conjunt", explica Vega. Alhora, també s'abordaran aspectes, i en tot plegat hi haurà la col·laboració d'acadèmics internacionals, activistes i experts que no necessàriament han de ser militants de l'esquerra independentista.L'objectiu no és convertir-se en un marc decisori de la CUP. "No entrarem en el dia a dia de la CUP, però sí que donarem una la formació. Ens agradaria contribuir a", detalla Aragonès. L'assemblea continuarà sent l'espai de deliberació i presa de decisions, i el Centre es planteja com un "complement". "No volem ser un lobby de la CUP, sinó un facilitador per a la militància", afegeix. La fundació no neix només per a la CUP, sinó per afrontar els reptes socials que el partit, l'esquerra independentista i la societat en general té per davant.El patronat de la fundació, que es renovarà cada quatre anys, s'encarregarà de marcar les línies generals del centre i estarà format per vuit persones. A més de Laure Vega i Vidal Aragonès, també hi haurà Eulàlia Reguant, Albert Botran, Núria Gibert, Joan Teran, Gerard Nogués i Mariona Lladonosa. En l'acte d'aquest divendres es presentaran diverses publicacions: una sobre el maqui, conegut com "Pastora", escrita per Raül González Devís; una altra sobre, de Vidal Aragonès; i també una altra sobre, de Özgür Günes i Mariona Lladonosa.

