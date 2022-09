El Jordi i la Montse, la Siri en català que incorpora la nova actualització d'Apple

Apple incorpora el Català a iOS 16 com a veu de Siri per 𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝗿 𝘁𝗲𝘅𝘁 🎉. Vídeo amb àudio 🔊 adjunt: pic.twitter.com/3s9x0CcSgn — Miguel Angel Cabrera (@i_macma) September 12, 2022



Com em puc instal·lar la nova versió d'Apple?

És aquesta la primera vegada que un dispositiu d'Apple parla en català?

VoiceOver ja està disponible en català



No obstant això, serà una mica diferent del que ens pensàvem i és que qui ens escoltarà i respondrà a l'altra banda del telèfon no serà la Siri, sinó el Jordi i la Montse, qui triem.La incorporació de la llengua catalana en aquest servei és unaque ara s'incorpora en la nova actualització d'Apple. Concretament, en la, que ja poden instal·lar-se des de fa uns dies tots els dispositius iphone i Apple Watch.Simplement, hem de dirigir-nos a l'aplicació de Configuració i, un cop dins, fer clic sobre Actualitzacions disponibles. Un cop tinguem la versió número 16 instal·lada, per interactuar amb el Jordi o bé amb la Montse hem de tornar a dirigir-nos a Configuració i després clicar a l'opció General i Idioma. Serà aleshores quan podrem triar entre ambdues veus.El cert és que tot i que fins ara Siri no parlava en català, sí que hi havia altres serveis d'Apple que ho feien. És el cas de, una opció que incorpora la llengua catalana en el principal lector de pantalla per a. De fet, les dues veus que hi ha disponibles a Voice Over són les del Jordi i la Montse, les noves Siris.

