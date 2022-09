​La Covid-19 fa retrocedir l'esperança de vida dels gironins a 82,5 anys

Millorar l'abordatge de la cronicitat o l'ictus

ha passat dels 83,2 anys el 2019 als 82,5 anys el 2020 a causa de la. De fet, aquesta és la primera causa de mort en persones majors de 64 anys i la segona en majors de 35. Per altra banda, els accidents de trànsit són la primera causa de mort entre el col·lectiu jove (entre 15 i 34 anys).Així ho recullque ara s'ha fixat 50 objectius i 176 accions concretes per millorar el benestar de la població en els propers quatre anys. El document fixa la millora en circuits d'abordatge en xarxa de l'ictus, la cronicitat o les malalties minoritàries en infants com a eixos prioritaris. També destaquen la priorització d'atenció a dones embarassades i els fills.Abans de la pandèmia, els gironins vivien 83,2 anys de mitjana. El 2020, però, aquesta xifra es va reduir 0,7 anys a causa de la Covid-19. Per això l'esperança de vida està fixada en els 82,5 anys tal com marca el Pla de Salut elaborat per la Regió Sanitària de Girona. En aquest sentit, els'ha convertit en la primera causa de mort dels majors de 64 anys i la segona entre els majors de 35.Ara, la Regió Sanitària de Girona ha elaborat el Pla de Salut amb. Aquest document s'anirà desplegant en els propers quatre anys. Per elaborar-lo s'ha comptat amb la participació de 150 persones. El document segueix unes línies bàsiques del pla de salut a nivell de Catalunya però adapta aquests objectius a la realitat del territori.Entre algunes especificitats destaquen la dispersió territorial de la població o la proporció de població estrangera per sobre de la mitjana catalana. A més, també hi ha un fort impacte de població estacional a causa de la potència que té el territori a nivell turístic.Per altra banda, el document també concreta que les comarques gironines pateixen uni això fa que hi hagi cada vegada més cronicitat de les malalties.Per aquest motiu, un dels eixos prioritaris és millorar l'abordatge d'aquesta cronicitat i també s'inclouen mesures que millorin el. Un exemple és adaptar al territori el protocol per abordar situacions de maltractament de gent gran i unificar el registre.Una altra gran estratègia que contempla el pla és millorar els circuits d'abordatge en xarxa de problemes de salut com araTambé s'estableix prioritzar l'atenció deamb un tracte perinatal adequat. El document vol fomentar plans hospitalaris orientats a l'atenció obstètrica o un pla d'acompanyament a la prematuritat.Sobre la dispersió de la població en el territori, el pla planteja un desplegament de la salut comunitària amb implicació local i incentivar projectes de transport públic o mobilitat sostenible que millorin l'arribada de les persones als serveis sanitaris.

