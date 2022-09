Els metges no temen per la vida de Pujol: estarà ingressat com a màxim una setmana

Els metges no temen per la vida dedesprés de l'isquèmic que ha patit. Aquest és el principal missatge que han volgut donar els professionals de l'en una roda de premsa aquest dimarts en què han assegurat que l'expresident de laencaraestarà ingressat entre tres i set dies i que, per ara, l'única afectació visible que pateix és en la. Al llarg d'aquest dimarts se li practicarà unde control per a la valoració de les seves lesions.Tal com va transcendir, elshan confirmat que Pujol va ser traslladat aquest dilluns a l'Hospital de Sant Pau al voltant de les cinc de la tarda des de l', on havia arribat sis hores abans amb un trastorn al. Les proves van confirmar ràpidament els pronòstics del metge i van detectar la presència de l'ictus. Per fortuna, han detallat els doctors, l'afectació va ser detectada "a temps" i això va permetre poder "administrar els" adequats.L'expresident ha evolucionat favorablement durant la nit i ara es troba a la unitat d'ictus de l'hospital de Sant Pau, en estat, en, i sedat amb medicaments pels efectes dels diferents tractaments que ha rebut. Pel que fa a les possibles seqüeles, els metges demanen esperar entre 24 i 48 hores per veure'n l'. L'única conseqüència visible per ara és en la parla, ja que els metges també han detallat que es troba envoltat de la seva, a la qual reconeix sense cap problema.En aquests moments, tal com han assegurat els metges, Pujol ja està despert i fins i tot ha pogut mantenir una petita conversa amb el doctor, el seu metge particular durant molts anys, tal com ha explicat ell mateix en una entrevista a RAC1 aquest matí.ha apuntat el metge. "Però tot encara és molt prematur i és una intervenció no exempta de riscos. És una persona gran amb altres patologies. S’ha de veure com evoluciona en les pròximes hores i dies", ha matisat.Fa tot just dos dies, l'expresident va concedir una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on va parlar d'algunes qüestions personals com ara que. Una frase amb la qual subratllava que, malgrat els problemes judicials que travessa la família i pels quals hi ha oberta una causa a l'Audiència Nacional , reivindica el cognom. En la conversa amb, Pujol també va parlar sobre la mort: "No m'agrada, però és igual. Arribarà d'aquí a un any, d'aquí dos, d'aquí tres. No em preocupa, perquè és inevitable", va remarcar el fundador de"La mort la tinc present. I qui no? No és la meva", va insistir.L'expresident de la Generalitat viu des de fa anys en un segon pla. El 25 de juliol del 2014 va confessar haver tingut una fortuna a l'estranger, i això va comportar que fos desposseït de tots els honors que comportava el càrrec. La decisió la va adoptar, a qui ell havia triat com a successor al capdavant de, el partit que va fundar l'any 1974. Mas va ser un dels primers a ser informats per Pujol que faria pública la deixa, que entroncava, també, amb les informacions publicades en diversos mitjans sobre la fortuna oculta de la família a l'estranger. En aquell moment quedaven tan sols uns mesos per la celebració de la consulta del 9-N, primera gran fita del procés.Una de les seves últimes intervencions rellevants davant la militància de l'antiga Convergència va ser al congrés de, l'any 2012, quan es va fer el gir cap a l'estat propi. En aquella ocasió va avisar que el catalanisme seria ladavant d'un Mariano Rajoy a qui ja s'endevinaven -malgrat que CiU n'avalaria la reforma laboral, entre d'altres mesures amb el segell de l'austeritat i les retallades- les intencions recentralitzadors. Els debats d'aquell congrés de CDC, emmarcat pel lema Una manera de fer, una manera de ser, van desembocar en el gir independentista i també amb l'entronització d'com a secretari general de la formació.Des del 2014, l'expresident va anar desapareixent de la vida política, amb presències puntuals per les novetats judicials sobre la família -contínues després de la confessió- i per acudir al Parlament, on va desplegar tot l'arsenal contra l'oposició. En paral·lel,, aparcant la seva figura i renunciant a celebrar el quarantè aniversari d'unes sigles cabdals per entendre l'evolució del país des del final de la dictadura. Pujol passava a ser pràcticament un proscrit mentre Catalunya enfilava el pols del referèndum amb l'Estat.

