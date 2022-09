Dos estudis catalans plantegen canvis importants en el tractament dels tumors neuroendocrins

Dos estudis plantegen importants canvis en elun tipus de càncer poc freqüent que pot aparèixer a qualsevol part del cos. Ambdós treballs s'han fet des de li amb el suport del Grup Espanyol de Tumors Neuroendocrins i Endocrins (GETNE). La recerca, que s'ha presentat en el Congrés anual de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO), ha ofert una alternativa terapèutica qued'alguns pacients amb aquesta mena de tumors.N'hi ha molts tipus de càncers neuroendocrins, tot i que són poc habituals. Precisament per aixòque ajudin a conèixer millor la malaltia i desenvolupin nous tractaments. De moment, se sap que hi ha tumors endocrins que es reprodueixen lentament, motiu pel qual els pacients aconsegueixen viure molts anys, i d'altres que ho fan molt ràpidament. És el cas d'alguns, que són refractaris als tractaments convencionals i que tenen una esperança de vida d'Així és com va posar-se en marxa l, un assaig que ha demostrat que las aconsegueix millorar significativament la supervivència dels pacients amb càncer de tiroide avançat refractari, que té tractaments i una esperança de vida molt limitada.A l'estudi van participar, que van dividir-se en tres grups segons el tipus de tumor:-lent i asimptomàtic-,r -a la glàndula tiroide- i-de tiroides i amb un creixement molt veloç. Per tant, en els dos primers casos havien rebut almenys dues línies prèvies de tractament, mentre que per l'últim, molt més agressiu, no hi ha tractament que millori la supervivència.D'altra banda, pelshi ha diversos tractaments aprovats i que han demostrat l'eficàcia. Tot i això, el que no està definit és la seqüència més adequada en la qual administrar-los.Amb aquesta base s'ha tirat endavant l', que ha servit per aclarir la seqüència del tractament inicial més adequada en els pacients amb tumors neuroendocrins d'origen pancreàtic, fet que ha demostrat que laaconsegueix triplicar la taxa de resposta i planteja un canvi de pràctica clínica.

