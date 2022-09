Per què es considera que dimarts 13 és sinònim de mala sort?

Aquest, encara informativament protagonitzat per la ressaca posterior a la, cau en número. Una combinació que, tradicionalment, ha estat considerada com un dia de mala sort. En la majoria de cultures el número 13 està associat a la. I si coincideix amb un dimarts, és fatídic. Però, d'on ve això?En la cultura occidental aquesta creença ve donada fortament pel cristianisme, on el número de la mala sort és el 13 (larecull en el capítol 13 de l'l'arribada de la Bèstia de l'Anticrist, eren 13 persones les assegudes a la taula de l'últim sopar...). I el dimarts ve molt influenciat per la mitologia grega on "" és el déu de la guerra i la destrucció. Així que la unió de dimarts i 13 és un cúmul de desgràcies.Fins i tot hi ha unapopular en castellà que diu: "Dimarts 13 no et casis ni t'embarquis". O sigui, que no et casis ni facis viatges els dimarts perquè acabarà malament. Ladel 13 també la trobem en altres cultures i elements com lesnòrdiques que parlen sobre 13 esperits del mal, en les cartes del Tarot el número 13 significa la mort, segons l'astrologia hi ha 12 símbols deli el 13 implicaria la inestabilitat i el desequilibri, i els hindús parlen de 12 experiències vitals de l'ésser humà (sent la 13 la).La superstició ha arribat tan lluny que fins i tot hi ha moltsque no tenen planta 13 o habitacions 13. Això també ho apliquen algunsque no tenen fila 13. Tot i que la mala reputació del dimarts 13 no es té en compte a tot el món, és una creença més estesa ai alguns països del; mentre que en la cultura anglosaxona és divendres 13 el dia de la mala sort. Tot això no té cap, són simples supersticions. Tot i això, hi ha molta gent que té un cert "respecte" als dimarts 13, i per si de cas no fan plans per aquest dia.

