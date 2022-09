Desmantellen un grup criminal dedicat a cometre robatoris arreu de Catalunya

Desmantellem amb @policia un grup criminal que robava en empreses i domicilis de l'entorn metropolità, Catalunya Central, Girona i Tarragona. Van començar fent butrons i van acabar entrant de nit en cases https://t.co/Uj1XONsooi pic.twitter.com/JR0WqBUMq9 — Mossos (@mossos) September 13, 2022

Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han desarticulat una organització criminal dedicada aamb gran mobilitat territorial. Ara per ara, els agents han detingut a, que han quedat en llibertat amb càrrecs. Segons han relacionat els cossos policials, han participat en: cinc en empreses i deu en domicilis.La investigació va començar el passat mes de març quan, a partir de l'atenció de la policia espanyola, es van conèixer quatre robatoris amb força en companyies. Per la seva part, els Mossos d'Esquadra van identificar una sèrie de persones com els autors de diversos robatoris amb força. Així, es va crear unEn el decurs de la investigació, els policies han pogut confirmar que els lladres actuaven a l'inici en empreses, generalment localitzades en polígons industrials, amb la: accedien pel sostre i la paret, anul·laven l'alarma i robaven el material propi de les companyies i, ocasionalment, la caixa forta.Després van fer el salt als habitatges. Prioritzaven les cases a, ubicades en urbanitzacions o indrets allunyats dels centres. Escalaven els murs del jardí i forçaven les portes o finestres per accedir a l'interior. S'emportaven peces de roba, joies, dispositius electrònics i diners, que en acabat. De moment, els robatoris amb els quals se'ls relacionen han estat aL'organització tenia una. Actuaven amb rols i funcions definides a partir de les habilitats dels membres. També prenien mesures d'autoprotecció, com ocultar al màxim el rostre i usar guants. Els agents han conclòs que la bateria la formaven un grup de sis homes d'entre 30 i 56 anys. Tal com s'ha constatat, els lladres no tenien cap activitat laboral ni professional remunerada.Durant els escorcolls, els agents van localitzar: peces de roba, diverses eines per robatoris, 23 joies i dispositius electrònics, així com diners en efectiu. També van recuperar dos vehicles d'alta gamma i un camió d'alt tonatge, que havien robat.

