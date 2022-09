Investigadors troben aigua en altres planetes i avancen en la cerca de vida a l'univers

L'aigua és un element clau en la supervivència de l'espècie. Per això, la seva presència en qualsevol objecte astronòmic encén les alertes de la comunitat científica. Ara, una investigació de la Universitat de Chicago i l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) ha trobat. A diferència de la Terra, no flueix pels rius i oceans; està incrustada en lesPer l'estudi, que s'ha publicat a la revista Science, s'han analitzatexoplanetes petits coneguts amb el nom d', que representen el 80% dels objectes de la Via Làctia i que tenen desenes deorbitant al seu voltant. El fet que siguin estrelles fa que siguin més brillants que la resta d'objectes astrofísics i per això és difícil fer-se una idea real de la seva superfície. A més a més, els científics també tenenPer resoldre algunes de les incògnites, els investigadors van mesurar l'que un planeta exerceix sobre una estrella per fer-se una idea general de la composició dels exoplanetes. A través d'aquest mètode, van determinar queL'investigador de l'IAC,, ha afegit que, malgrat que les quantitats d'aigua són "ingents", les xifres assenyalen que aquesta es troba sota lai fins al nucli. L'investigador que ha liderat la cerca,, explica que".

