La inflació es frena en el 10,5%, després de tres mesos de pujada

La subjacent puja fins al 6,4%, un nou rècord

L'(IPC) ha pujat tres dècimes a l'agost en relació amb el mes de juliol, però ha moderat la seva taxa interanual tres dècimes, fins al, mantenint-se en nivells mai vists des de fa més de 30 anys, segons les dades definitives publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).L'organisme ha elevat així la dada que va avançar a la fi del mes passat, quan va estimar un IPC del 10,4%. També ha elevat dues dècimes l'augment mensual avançat, des del 0,1% al 0,3%., quan l'IPC es va situar en el 10,8%, el seu nivell més alt des de setembre de 1984.Amb la moderació de tres dècimes registrada per l'IPC interanual a l'agost,: al maig va escalar fins al 8,7%; al juny va superar els temuts dos dígits (10,2%) i al juliol es va disparar fins al 10,8%. Això sí, agost és elSegons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 10,5% es deu, principalment, a la. De fet, el grup de transport va moderar més de 4,5 punts la seva taxa interanual, fins a l'11,5%, a causa de l'abaratiment de les gasolines i lubrificants. Per contra,Aquests últims van registrar el mes passat una pujada interanual del 13,8%, taxa tres dècimes superior a la de juliol i la més alta des del començament de la sèrie, el gener de 1994. Destaca, especialment, l'En el grup d', la taxa interanual va augmentar gairebé dos punts a l'agost respecte al mes anterior, fins al 24,8%, per la pujada dels preus de l'electricitat, més elevada que la registrada un any abans. Sense tenir en compte la rebaixa de l'impost especial sobre l'electricitat i les variacions sobre altres impostos, l'IPC interanual ha aconseguit a l'agost l'11,2%, set dècimes per sobre de la taxa general del 10,2%. Així ho reflecteix l'IPC a impostos constants que l'INE també publica en el marc d'aquesta estadística.En l'últim any, la calefacció, l'enllumenat i la distribució d'aigua s'han encarit un 47,2%; els olis i grasses han elevat els seus preus un 24%; els ous són un 22,4% més cars; la llet costa un 25,6% més, i els cereals, un 21,7% més. En termes mensuals (agost sobre juliol), l'IPC va registrar un repunt de tres dècimes (dues per sobre de l'esperat), enfront de la reculada de tres dècimes experimentada al juliol i l'avanç del 0,5% d'un any abans.La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics)D'aquesta manera, la subjacent se situa més de quatre punts per sota de la taxa de l'IPC general.En el vuitè mes de 2022, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la seva taxa interanual en el 10,5%, dues dècimes inferior a la registrada en el mes anterior. Per part seva, la variació mensual estimada de l'IPCA registra un increment de tres dècimes.

