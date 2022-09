Aragonès convoca ANC, Òmnium i AMI per abordar la situació del procés després de la Diada

aquest mateix dimarts a la tarda per abordar la situació política després de la Diada. Una trobada que arriba en un clima de divisió entre les entitats i els partits independentistes que s'ha accentuat per l'absència del mateix Aragonès i els consellers d'ERC a la manifestació de l'Assemblea per la Diada.Segons Presidència, l'objectiu de la reunió és escoltari compartir la visió sobre el procés d'independència. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha plantejat un dilema a les institucions demanant independència o eleccions.Per la seva banda, Òmnium també va llançar un missatge per la Diada comprometent-se a posar un "nou marc estratègic" per a l'independentisme afegint "nous agents". I és que, segons l'entitat presidida per Antich, cal un canvi de cicle.A la reunió de les 16.30h al Palau de la Generalitat hi assistiran l

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor