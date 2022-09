«Succession», «Ted Lasso» i «The White Lotus» s'imposen en uns Emmy insípids

El millor de la victòria de 'Succession' és veure en Jesse Armstrong ficant-se amb Carles III als agraïments.



Ell veu un jardí, s'hi fica solet, l'equip escoltant-lo amb un somriure glaçat i la platea incòmoda.pic.twitter.com/O99lGgAiIB — Pere Solà Gimferrer (@PereSGimferrer) September 13, 2022

Jesse Armstrong winning one of the biggest awards of the night and then making an anti-monarchist comment? No one is doing it like him!! — DV (@dharvihello) September 13, 2022

Les sèries(HBO), amb tres guardons i(Apple TV+), amb quatre, s'han endut els premis "grossos" de la 74a edició dels, els més importants de la televisió estatunidenca, celebrada aquesta nit al Microsoft Theatre de Los Angeles. La saga de la família nord-americana propietària d'un conglomerat internacional s'ha apoderat del reconeixement de, millor guió i millor actor de repartiment per a Matthew Macfadyen. I les divertides històries de l'entrenador de futbol han aconseguit el premi de millor sèrie de comèdia, millor actor principal i de repartiment en aquest format per a Jason Sudeikis i Brett Goldstein i millor direcció de sèrie de comèdia per a MJ Delaney.Els pronòstics s'han complert i no hi ha hagut cap sorpresa: l'acadèmia nord-americana ha refrendat la seva habitual tendència continuista i també ha premiat, amb fins a cinc guardons,(HBO) per millor minisèrie, millor guió, millor actor i actriu de repartiment en aquest format per Murray Bartlett i Jennifer Coolidge i millor director per a Mike White. A la gala, també han brillat estrelles com l'actriu Zendaya -pel seu paper a Euphoria-, Michael Keaton -per Dopesick-, Jean Smart -per Hacks- o Lee Jung-jae, el protagonista de la sèrie coreana. Els Emmy, però, també han estat molt comentats per un dels moments que ha protagonitzat Jesse Armstrong, el guionista de Succession.I és que el discurs amb el qual Armstrong ha recollit el guardó no ha deixat a ningú indiferent., ha començat a dir. Era el moment clau, l'instant en què totes les mirades es posaven sobre l'home que s'havia apoderat d'uns dels premis més codiciats. El guionista, però, aliè al context, va desviar l'atenció cap al nou monarca anglès. "Primer un nou rei per al Regne Unit, ara això... Tot i que, evidentment, hi ha hagut més vots involucrats en la nostra victòria que en la del príncep Carles", ha somrigut, provocador.L'actor Brian Coix -que interpreta al dèspota patriarca de la sèrie d'HBO- era al seu costat i veient la reacció del públic, que reia i s'escandalitzava a parts iguals, va intentar reconduir la situació amb unes paraules rases i curtes:. Però, Armstrong, un anglès nascut a Oswestry, afegia: "A veure, no dic que la nostra posició sigui més legítima que la d'ell, això li ho deixem a la gent”.Mentre uns consideraven que "a vegades, quan et donen un premi el millor és donar les gràcies", altres aplaudien l'atreviment del prestigiós guionista. "Ningú ho fa com ell", s'ha pogut llegir a Twitter.

