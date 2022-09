El final de la calor ja té data i és més a prop del que ens pensem

📝 L’estiu 2022 (juny, juliol i agost) ha estat excepcionalment càlid i molt sec als observatoris centenaris de l’#Ebre (Baix Ebre) i #Fabra (Barcelonès):



🥇A l’Ebre, el més càlid des de 1905.

🥈Al Fabra, el 2n més càlid des de 1914, però molt a prop del tòrrid estiu de 2003.

👇 pic.twitter.com/b4Z3yfkXEc — Meteocat (@meteocat) September 13, 2022

Possiblement és una de les preguntes més repetides els darrers dies. Ara que ja estem al setembre, hi ha qui també veu a tocar l'arribada de la tardor a finals de mes i, amb ella, un canvi en les temperatures. El cert, però, és que les previsions són esperançadores iamb l'arribada de les primeres precipitacions a diversos punts del país.No obstant això, avui hem tornat a viure unaque s'ha deixat arrossegar fins a primera hora del matí. Les temperatures han estat més altes que ahir, amb uns valors entre els 23ºC i els 25ºC al litoral i les Terres de l'Ebre, entre els 19ºC i els 23ºC a l'interior i entre els 15ºC i els 19ºC a les valls del Pirineu i Prepirineu., segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat),, sobretot a l'interior, Pirineu i Prepirineu.Serà a partir de demà, dimecres, a molt estirar dijous quei, de cara al cap de setmana, seran fins i tot mésdel que acostumen a ser en aquesta època de l'any.Així doncs, tot apunta al fet quea casa nostra. Almenys, per ara, després d'un estiu que ha estat excepcionalment càlid i molt sec. Com a mostra, el Meteocat ha compartit les dades de juny, juliol i agost dels observatoris centenaris Ebre i Fabra (al Barcelonès), on s'hi han registrat xifres força inusuals.i al Fabra, el segon més càlid des de 1914, però molt a prop del tòrrid estiu de 2003.

