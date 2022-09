La nena de 3 anys que va caure des del balcó d'un cinquè pis de Manresa surt de la situació crítica

La nena de 3 anys que dilluns passat a les 11 de la nit es va precipitar sola des del balcó d'un cinquè pis deha sortit aquest cap de setmana de la situació crítica en què estava i ara es troba "", segons ha informat al'on es troba ingressada des de l'accident.Els fets van passar ara fa just una setmana, la nit del dilluns, 6 de setembre, quan per causes que investiguen els,va caure des del balcó d'un cinquè pis d'un immoble de lade Manresa, entre els carrers Bertrand i Serra i Trueta. La menor va ser atesa per personal sanitari i posteriorment va sera l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.Poc després de l'accident, els Mossos d'Esquadra vanen la caiguda, però van obrir una investigació per esclarir en quines circumstàncies va ocórrer.

