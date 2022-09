El diamant «maleït» de la corona de Camila que l'Àsia reclama

Es desconeix, encara, la data exacta de la coronació delcom a rei, tot i que sembla que no es farà esperar massa. D'entre moltes coses que passaran aquell dia, la que serà reina consort,, rebrà el símbol per excel·lència de la monarquia: la. Una corona que estarà lluny de ser austera i discreta.La peça va ser dissenyada per a la mare d'Elisabet II,, per la joieria. La seva confecció a base de platí la fa única, però hi ha un detall que l'acaba de diferenciar de qualsevol altre corona. Es tracta d'un diamant que es considera "", ja que els diversos governants asiàtics que el van lluïr van perdre la vida abans d'hora.El-així s'anomena- és un regal del sultà turc, com a agraïment pel suport del Regne Unit durant la Guerra de Crimea. No obstant això, el diamant ha estat reclamat formalment per l', tot i que sempre s'han topat amb la negativa britànica.



