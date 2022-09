Cobra dos euros per un cafè i acaba rebent una multa astronòmica

El popular cafeter italiàno oblidarà el dia que un cafè li va acabar reportantde pèrdues. I tampoc oblidarà que la llei italiana l'obliga a fer visible els preus de tots els seus productes, tot i oferir codis QR. Ha après la lliçó després que un client descontent amb el preu del seu cafè descafeïnat l'hagi denunciat a la policia municipal deLluny del què es podria pensar, la multa de 1.000 que se li ha imposat no respon al fet que estigués cobrant dos euros per un cafè. És legal. No mostrar el preu de tots els productes del seu comerç,, en canvi, no. Coneixedor d'aquesta norma, Sanapo ha accedit sense problemes a pagar la sanció, que ha considerat "". El cafeter, però, sí que mostrava els preus en format digital, a partir d'un codi QR.Sobre el preu, Sanapo ha defensat a les xarxes socials que és coherent amb la qualitat del producte i conseqüència de l'exclusivitat dels grans de què prové. "El nostre cafè prové d'una petita plantació de, s'extreu de manera natural i el preparen els millors baristes", ha explicat.

