La CUP prepara el retorn a Barcelona amb Basha Changue com l'aspirant més ben situada

Els noms que l'acompanyen

Més temps per preparar-se

Laanunciarà d'aquí a menys d'una setmana la candidata per liderar la llista pensada per retornar a l'Ajuntament de Barcelona a les municipals del 2023. Serà el matí del dilluns 19 de setembre, després que el dia anterior s'hagi fetcom a candidats inicials. Aquesta oficialitat, però, es percep com poc més que un tràmit des de l'interior de la formació. Diverses fonts al corrent dels suports que generen els diferents noms plantejats donen per fet que, si no hi ha cap sorpresa majúscula, l'escollida serà. L'actual diputada de la CUP al Parlament es presenta pel nucli de Nou Barris, després d'haver estat regidora de Moià -el lloc on va créixer- de manera temporal abans d'arribar a la cambra catalana.Una de les particularitats que arrosseguen Changue al lideratge és que, entre altres motius, suposa un canvi respecte a la llista que va presentar la CUP els comicis anteriors, quan no es va aconseguir representació al consistori. En aquell moment es va presentar una llista liderada per, un perfil sòlid pel que feia al coneixement dins l'espai anticapitalista barceloní, però amb poc reconeixement entre la ciutadania. Ara, el fet que Changue hagi tingut mésdes de fa un any i mig es veu com una possible millora en el flanc electoral.De fet, durant els parlaments de l'esquerra independentista per la, coincidint amb el moment en què quedava una setmana per a la votació interna a Barcelona, la mateixa. Un paper que no acostumava a tenir en altres cites similars de la CUP. Durant la seva intervenció, precisament, va reivindicar el municipalisme i la necessitat de fer de "dic de contenció de les polítiques capitalistes".La principal favorita a liderar la llista anticapitalista a les eleccions el 28 de maig de 2023 té un llarg recorregut polític i activista en matèria. Va impulsar AfroFem Koop, va liderar Afroféminas i és membre també de la Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent de Catalunya. El 2019 va sortir escollida com a alcaldable per Moià i va liderar el grup municipal fins que va sortir escollida com a número 5 de Barcelona a les passades eleccions al parlament català.El pròxim diumenge, però, no només es vota qui liderarà la llista, que per normativa interna serà una dona. A partir de la quinzena de noms plantejats, per ordre de vots,que encapçalaran la candidatura. Entre aquests aspirants, alguns dels noms més ben situats per sortir escollits i i amb predisposició per ser regidors al consistori són, assenyalen fonts coneixedores de la situació.Estivill, conegut per la seva militància municipal i l'activisme al districte de Sant Martí, desperta un especial consens. També es considera probable que Llena, que va ser portaveu d'Arran i està integrada en el nucli de les Corts, pugui ser una de les més reconegudes com a representant jove. González, alhora, està vinculat a Ciutat Vella, al moviment per l'habitatge del Raval i té causes pendents per diferents accions contra l'extrema dreta. I per la seva banda, Fernández va ser presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) entre 2004 i 2010.La resta de membres que completen la llista són Clara Camps, Dani Celma, Thaïs Cloquell, Joan Sebastià Colomer, Joaquim Delgado, Marta Gilabert, Jordi Gutiérrez, Albert Martín, Marga Olalla o Alfons Romero. Els dos últims, a més, representen les opcions més veteranes de la candidatura, una vinculada ai l'altre a col·lectius com els, respectivament.Una de les altres diferències respecte a la candidatura anterior és que aquest procés intern per tenir una candidata oficial. Si l'anunci de Saliente es va fer al febrer del 2019, a tres mesos i mig de les eleccions, en aquesta ocasió la decisió es tancaràDes de la formació es veu com una possibilitat per establir amb més solidesa el coneixement i la fermesa de la candidatura.També es preveu que hi hagi una participació més baixa a les eleccions i que ja no es tinguiper la presència d'una candidatura alternativa als partits actualment representats al consistori, com la que va liderar Jordi Graupera amb Barcelona és Capital. Alhora, elper la pèrdua d'algunes prioritats socials, marcat per la necessitat de mantenir el pacte de govern amb el PSC, també es considera clau. Amb tot, la seva intenció és fer d'accelerador de les polítiques socials i de xoc frontal a una eventual entrada de Vox a l'ajuntament.

