Jordi Pujol, hospitalitzat per un ictus greu

ha estat ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. L'expresident de la Generalitat, de 92 anys, pateix un, segons fonts familiars recollides per TV3. L'entorn de Pujol dona per fet que li deixarà seqüeles, però no es tem per la seva vida.En un primer moment, l'expresident ha ingressat a l'Hospital de Barcelona i després se l'ha derivat a l'Hospital de Sant Pau. Les mateixes fonts asseguren que el centre hospitalari li està fent proves des de poc abans de les sis de la tarda.Fa tot just dos dies, l'expresident va concedir una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on va parlar d'algunes qüestions personals com ara que. Una frase amb la qual subratllava que, malgrat els problemes judicials que travessa la família i pels quals hi ha oberta una causa a l'Audiència Nacional , reivindica el cognom.En la conversa amb Roger Escapa, Pujol també va parlar sobre la mort: "No m'agrada, però és igual. Arribarà d'aquí a un any, d'aquí dos, d'aquí tres. No em preocupa, perquè és inevitable", va remarcar el fundador de"La mort la tinc present. I qui no? No és la meva", va insistir.

