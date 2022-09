Joan Carles I i Sofia assistiran al funeral d'Elisabet II

Sorpresa a laassistiran al funeral d'Elisabet II després de rebre la invitació de la monarquia britànica. La presència de la monarquia espanyola a l'acte serà completa, ja quetambé assistiran a l'acte, que se celebrarà el dilluns que ve a l'abadia deCal recordar que Joan Carles I ja no té cap causa judicial oberta a Espanya, però sí que un jutge delencara ha de decidir si el processa per la demanda d'assetjament que va interposar. El viatge, per altra banda, pot donar la primera imatge entre pare i fill de la corona després que l'emèrit fugís a. En el seu retorn es van reunir, però mai es va arribar a publicar cap imatge.El passat mes de maig, Joan Carles I va dinamitar l'estratègia de la Zarzuela i la Moncloa pel seu retorn. Feia molts mesos que les dues institucions treballaven per un retorn controlat del rei emèrit. Es tractava de fer compatible el desig de retornar de Joan Carles de, una aparent normalització de la seva relació amb la resta de la família reial, amb la necessitat d'algun gest de l'exmonarca assumint les seves responsabilitats després d'un cúmul d'escàndols econòmics i sentimentals.L'objectiu era establir un tallafoc entorn del rei actual i preservar la institució dels escàndols del seu pare. El president espanyol,, havia demanat en diverses ocasions que l'exmonarca donés explicacions davant de les "informacions pertorbadores" sobre ell. Ara, però, lluny de quedar-se en un segon pla, Joan Carles I es retrobarà en unamb el seu fill, deixant probablement la primera imatge junts des de fa molt de temps.

