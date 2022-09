L'avís de la Diada accelera la negociació per refer la unitat estratègica

Entre la tardor del 2021 i el mes de febrer d'enguany, representants dels sis principals actors de l'independentisme -(ANC),i el- es reunien cada setmana per refer confiances i mirar de dissenyar un nou full de ruta per al procés . "Vam arribar molt lluny, però no va ser suficient", resumeix un dels implicats. Amb l'avís de la Diada d'aquest diumenge, marcada per l'amenaça de l'ANC desi els partits tradicionals no culminen el procés, els contactes per refer la unitat s'acceleren amb la vista posada, també, en el debat de política general . Una cita que marcarà el futur deli que servirà com a test d'estrès per al president de la Generalitat,, que no vol sentir ni a parlar de l'ultimàtum de l'ANC -- mentre negocia amb Junts les bases de la continuïtat de l'executiu.En essència, l'independentisme ha transitat tota la ressaca -cinc anys- de l'sense haver trobat la fórmula per. Qui més ha aixecat la veu per encetar un "nou cicle" allunyat de la "tendència autodestructiva" és Òmnium, que planteja l'entrada de nous actors joves en la cúpula decisòria del procés. També hi ha en marxa l'anomenat, que ha mantingut un perfil baix des que es va fundar però que es pot acabar convertint en un punt de trobada de les diverses sensibilitats a partir de principis d'octubre. Les fórmules impulsades fins ara, subratllen tots els actors, no han acabat de funcionar."No és un problema d'estratègia, sinó de recosir les complicitats", ressalta un dirigent coneixedors dels contactes consultat per. "És evident que ERC s'ha de moure. Si no, no tindrem marge", resumeix una veu amb pes intern dins de Junts. "No fa bona pinta", remata un tercer alt responsable consultat. La principal demanda del partit que lideren és que es posi en marxa la direcció estratègica del procés , qüestió que va es va abordar dilluns passat en una reunió de. Aragonès, en una entrevista a Els Matins de TV3, va assenyalar que "calia treballar" per per fer un "espai de construcció en positiu", sense "excloure ningú". Un gest que va ser aplaudit en públic per, president del grup parlamentari de Junts, des de les jornades que els diputats del partit van celebrar aTurull, actor clau en la interlocució entre ERC i el seu partit, ha insistit en una entrevista a RAC1 que la interlocució "no pot ser a través dels mitjans", i que la direcció estratègica -inclosa dins l'acord de legislatura- ha d'arribar "com més aviat millor". La prioritat ésamb els republicans abans de fer cap "cop de porta". En aquest sentit, fonts de Junts consultades perassenyalen que hi ha una "zona de grisos" que pot servir per salvar l'executiu sense haver de prendre decisions dràstiques, i que cal que la militància, en cas de consulta interna , ha d'estar "ben informada" sobre la tasca del Govern. Les mateixes fonts recalquen que, dins del grup parlamentari, existeix una majoria favorable a no trencar amb ERC.Tanmateix, el factor Diada ha impactat amb força a les files dels partits. Junts, per exemple, es va bolcar en la manifestació --, però va haver d'escoltar crits a favor de la dimissió de l'executiu. Tampoc s'amaga que, si l'ANC impulsés una llista cívica, podria fer forat a costa de l'electorat del partit, que ha fet de la confrontació un element verbal bàsic de les campanyes. Borràs, com a candidata, va flirtejar amb l'aixecament de la suspensió de la, i va fer servir un llenguatge homologable al de l'Assemblea. En una entrevista a RTVE, la presidenta suspesa del Parlament ha indicat que és "perfectament possible" que Junts abandoni el Govern . Ella, per exemple, ja va votar en contra de l'acord de legislatura de l'any passat.A ERC observen el debat intern dels socis a certa distància en un moment en què han decidit trencar amarres amb el discurs de l'ANC. Això explica, per exemple, que tantcom, dues veus amb ascendència especial dins les files republicanes, hagin sortit a descartar amb contundència un avançament electoral. Vilalta, això sí, s'ha obert a refer el "consens" estratègic amb tots els actors. Amb quin format, però? El cert és que els republicans no veuen viable a curt termini la creació d'una nova eina: "Ja n'hi ha milers, d'espais de coordinació", comenta un responsable d'ERC. L'aposta dels d'passa per "parlar amb tothom" en un procés de "converses i contactes",com podria ser la direcció estratègica del procés que Junts reclama. Els contactes a sis, en els últims mesos, han mutat en converses bilaterals entre tots els implicats.Malgrat la negativa a la conformació d'aquest espai, la proposta dels republicans passa per ferentre tots els actors independentistes, però incorporant també, perquè consideren que les converses inicials engegades l'any passat "no van donar fruit" i que cal afegir més gent per engreixar els consensos, en la línia del que també defensa Òmnium. "La independència la farem entre tots, no podem prescindir de ningú", ha expressat aquest dilluns Vilalta. Ho ha dit després de la reunió ordinària de ladel partit on amb prou feines s'ha abordat el possible nou espai de coordinació: "No s'hi ha entrat a fons", reconeix un dirigent d'ERC. La mateixa veu explica que tampoc s'ha debatut profundament sobre la necessitat d'accelerar aquest espai arran de la manifestació de la Diada: "Ara", afegeix el dirigent republicà.Agafi el format que agafi, i tot i que no sigui una de les principalsen l'agenda republicana, el que tenen clar al carrer Calàbria és que no es pot continuar d'aquesta manera: "Alguna cosa s'ha de fer, perquè això és", afegeix un altre responsable d'ERC després dels retrets creuats i la divisió de l'última setmana. Abans de començar qualsevol possible ronda de contactes, però, a ERC reclamen una "reflexió interna" a la resta d'actors sobre quinestenen a l'aposta de la via "àmplia" i negociada que defensa ERC. Pels republicans, només la seva estratègia és "clara per transitar cap a la via catalana", i reclamen a la resta d'actors que abans d'iniciar qualsevol procés per refer el consens, rebaixin el tocontra ells, com també ha dit Vilalta. El calendari ha començat a córrer i la Diada ha accelerat l'exigència a tots els implicats per trobar les fórmules d'encaix perdudes el 2017.

