Elha emergit aquest dilluns com el defensor de les polítiques reproductives i de suport a la família. Ha estat en aquest context, durant una reunió amb els empresaris italians a l'Aula Pablo VI del, que ha denunciat que "". Això és un escull per la maternitat contra el qual el pontífex ha defensat que cal lluitar, ja que "tenir fills també és una".Davant aquesta reflexió, el Papa ha demanat als empresaris que estudiïn la problemàtica i que permetin que les treballadores embarassades se'n surtin "tant amb la feina com amb el fill que esperen". A més d'aquesta, Francesc ha volgut demanarperquè les famílies italianes i europees puguin sortir, com més aviat millor, de "l'" en què es troben.D'altra banda, ha alertat de les diferències salarials entre els caps i els treballadors, quan ha conversat amb la patronal italiana. "Si l'és massa elevada, l'empresari s'emmalalteix i la societat, també", els ha traslladat. Tot, entreper problemes de salut. Si bé, en l'agenda vaticana resten un munt de canvis pendents que l'argentí vol deixar consolidats.

