Retiren i demanen no consumir unes crispetes de supermercat venudes a Catalunya

⚠️ Exclusivamente para personas alérgicas a las proteínas de la leche: Presencia de proteínas de leche en palomitas con sal.

▶️ Nombre: SNACK MANIAC! Palomitas de maíz.

▶️ Marca: DIA

▶️ Lote: 22213

📌 https://t.co/COkJHJitlO pic.twitter.com/ThL4x0A0za — AESAN (@AESAN_gob_es) September 12, 2022

per unesdeque, entre altres comunitats, han estat venudes a. Es tracta del producte de la marca, que conté proteïnes de llet que poden ser perjudicials per alsa la llet, però, en canvi, el component no apareix en l'de la bossa.És per aquest motiu que l'(AESAN), que depèn del ministeri dedel govern espanyol, ha demanat que els al·lèrgics a la llet no consumeixin el producte mentre que per a la resta de la població no comporta cap risc deL'alerta, segons ha explicat l', l'han donada les autoritats sanitàries catalanes. El nom del producte és "", el lot afectat és el 22213 i la data de consum preferent és el 31 de gener de 2023. La informació ja ha estat proporcionada a les autoritats pertinents perquè procedeixin a ladel producte de tots els canals de comercialització.De totes maneres, com a mesura de precaució, es demana a les persones al·lèrgiques a la llet que puguin tenir el producte a casa seva que no el consumeixin. El producte també ha estat distribuït a, l'i el

