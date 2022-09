VÍDEO | La dura campanya d'una ONG anglesa contra el suïcidi

"Los suicidas no siempre lucen como suicidas".

Esta campaña inglesa es tan devastadora como real. pic.twitter.com/cvcGG7ZYng — Elio (@Wait_Man) September 11, 2022

", avisa el vídeo de conscienciació que s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva duresa. Ho diu després de mostrar diverses persones d'aparença feliç, rient i gaudint de la família i els amics. És gent, però, que es va treure la vida poc després. Forma part d'una campanya de l'ONG anglesa, que lluita contra les causes que porten a les persones a valorar l'opció del suïcidi.", acaba l'anunci. La clau, entenen, és derrivar els prejudicis i els estereotips, per tal de canviar la manera de fer front a la problemàtica. Per això, empren la música, l'esport, l'art i "tot el que sigui útil per ajudar a qui necessita ajuda". L'organització només actua al, però, també existeixen serveis d'atenció contra aquesta problemàtica. Elcompta amb una taula especialitzada de professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi. Aquesta taula incorpora personal d'infermeria i psicologia, i també la figura d'un psiquiatre que actua principalment com a consultor.

