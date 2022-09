, pràcticament tants com el mateix període del 2019, abans de la. Malgrat tot,que en aquestes dates precedents, fins al punt que, exceptuant els anys de coronavirus, la ràtio de creueristes per vaixell no era tan baixa des del 2008. Unes dades que arriben en un moment en què l'Ajuntament de Barcelona reclama limitar aquesta activitat pel seu elevat impacte mediambiental.Són dades que Ports de l'Estat, organisme públic depenent del Ministeri de Transports, ha difós aquest dilluns en motiu de la celebració aquesta setmana a Màlaga de la fira Seatrade Cruise Med, el principal esdeveniment de creuers que té lloc a Europa. En total, fins a 2.384 creuers havien arribat fins al juliol a ports d'arreu de l'Estat, una xifra rècord que supera els 2.231 del 2019 en els mateixos mesos. Tal com ocorre a Barcelona, però, els quasique hi viatjaven són una xifra un 38,5% inferior a la d'abans de la pandèmia, un fet que Ports de l'Estat creu que s'explica perquè les mateixes companyies han "preferit ser prudents" i no cobrir la seva capacitat màxima.Pel que fa a la capital catalana, l'any que més creuers va rebre va ser el 2018, amb 429 els set primers mesos, lleugerament per damunt dels 420 de l'any següent. El 2019, però, aquests bucs anaven més plens, amb 3.900 persones a cadascun, sumant en total més d'1,6 milions turistes arribats per aquesta via. Els 417 vaixells d'aquest 2022, en canvi, han portat poc més d'un milió de turistes, és a dir, 2.442 per creuer, un 30% menys que tres anys abans i. A l'espera de si aquesta xifra es matisa amb dades de tot l'any o a mesura que es deixi enrere la pandèmia, per ara es trenca la tendència a transportar cada cop més turistes per buc.En tot cas, el de Barcelona segueix sent el, ja que ha rebut un 29,2% del total de turistes. Si se li sumen els 758.735 a les, els 291.704 a les tres capitals provincials deli 18.827 a, un 60% de creueristes arribats a l'Estat fins al juliol. Són percentatges molt similars als de tot el 2019, quan el port de Barcelona va rebre 3,1 milions de creueristes i tots els dels Països Catalans en conjunt, 6,4 milions.Aquestes xifres es podran complementar aviat amb una actualització de les dades sobre l', ja que l'Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol van acordar actualitzar-les aquest setembre en la primera reunió d'd'aquesta activitat que va tenir lloc al juliol. Segons un informe del consistori local, arriben 10.000 creueristes a la ciutat el 40% dels dies , mentre la Generalitat ultima un impost específic que gravarà progressivament en funció del nivell de contaminació del vaixell. L'oposició social als creuers també s'està activant a Tarragona

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor