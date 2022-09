El cinema català i espanyol es donen la mà i homenatgen els seus premiats honorífics d'enguany

aquest dilluns amb l’homenatge als seus respectius premiats honorífics d'enguany, José Sacristán i Tomàs Pladevall. Mentre Sacristán era protagonista d'un acte presencial amb la presidenta de l'acadèmia catalana,, a l'antiga Fàbrica Estrella Damm, Pladevall participava en una conversa telemàtica amb la presidenta de la institució espanyola, Fernando Méndez Leite.Sacristán ha celebrat aquesta entesa entre ambdues institucions i ha desitjat que aquesta mena d'actes esdevinguin "rutina". Colell, per la seva banda, ha indicat que confien que aquest no serà el darrer acte de col·laboració entre les dues acadèmies "a Barcelona".En l'acte a la capital catalana, el Goya d'Honor 2022 ha participat en una conversa amb l'actor David Verdaguer, a les portes de l'estrena de la tercera temporada de Señora de rojo sobre fondo gris, al Teatre Romea. La trobada ha servit perquè l'intèrpret expressés l'i manifestés que es troba pletòric en aquest moment professional.A punt d'arribar als, l'actor madrileny ha dit que poques vegades s'ha sentit "tan satisfet" del lloc que ocupa en el món de la interpretació., ha manifestat amb espontaneïtat sobre el muntatge basat en l'obra de Miguel Delibes., José Sacristán ha parlat de la seva "relació immillorable" amb el públic català. En concret, l'actor s'ha referit a l'èxit del muntatge de Señora de rojo sobre fondo gris, basada en el text de Miguel Delibes, que aquesta setmana inicia les funcions de la nova temporada amb parada a Barcelona. I més enllà del vincle amb Catalunya, Sacristán ha explicat que, per a ell, "és un luxe portar quatre anys amb aquesta obra, no només pel personatge meravellós sinó perquè em sentia amb el deure d'homenatjar Delibes", ha afegit.Sacristán sembla especialment orgullós d'haver rebut el Goya d'Honor i, en general, dels premis a la trajectòria per davant dels guardons a una interpretació en concret. "L'agreixo i el celebro més, primer perquè vol dir que ja queda menys i perquè vol dir que la gent pensa que no t'has equivocat gaire transitant per aquest camí".Una trajectòria en la qual, segons l'actor de Chinchón,, amb resultats uns més feliços que altres". Sacristán s'ha mostrat orgullós d'haver-se pogut demostrar a ell mateix que valia per la professió, i encara més d'haver "convençut" el seu pare que "això de fer pel·lícules o teatre no era menys digne que sembrar la terra" i que s'hi podia guanyar la vida.Complementàriament a l'acte d'homenatge de l'Acadèmia,, de Javier Rebollo, el film amb el qual José Sacristán va guanyar el Premi Goya al millor actor l'any 2013.

