Rajoy debutarà a la pantalla gran amb una aparició a «Mi otro Jon»

debutarà la pantalla gran. Tot i que ja ha protagonitzat moltes escenes "de pel·lícula", aquesta vegada ho farà en el sentit més literal. L'expresident del govern espanyol participarà en el nou film benèfic del director, "", on apareixerà de manera puntual. Com tots els projectes d'Arango, es destinaran tots els beneficis a diverses associacions de l'illa de, on transcorre la trama.Els companys de cartell de Rajoy seran, entre altres. La pel·lícula retrata la història d'una anciana en estat terminal, la Merche (Carmen Maura), que trasllada la seva ànima en el cos del Jon (Fernando Albizu), un camioner vasc que viatjarà a l'illa de La Palma a gaudir dels últims dies de vida de l'ànima que l'ocupa, la de la Merche.Tot i que es tracta del debut de Rajoy al cinema, no és la primera vegada que s'atreveix a posar-se davant la càmera. L'any 2000, ja va participar en la sèrie "", una comèdia de. Altres personalitats famoses que participaran de manera esporàdica al film són

